新生活に最適！ 山善 冷蔵庫＆洗濯機セット 一人暮らし向け家電が11%オフ

【Amazonセール】山善 新生活2点セット「冷蔵庫150L＆洗濯機6kg」登場！

山善の新生活向け家電セット「冷蔵庫150L（ブラック）と洗濯機6kg（ホワイト）」が、Amazonセールに登場しました。セット品の参考価格67,600円のところ、11%オフの59,975円で購入可能です。

スリム冷蔵庫と6kg洗濯機の組み合わせは、一人暮らしを始める方にぴったり。個別購入よりお得に揃えられます。ぜひこの機会にチェックしてみてください！

山善 新生活2点セット「冷蔵庫150L＆洗濯機6kg」の魅力

① スリム設計の冷蔵庫

幅47.4cmのコンパクト設計ながら、冷蔵室102L、冷凍室48Lと容量はしっかり確保。扉部分には2Lペットボトルも収納可能で、棚は高さ調整が可能です。

② 使いやすい全自動洗濯機

6kgタイプで2〜3人用に最適。標準／毛布／ソフト／おいそぎ／つけおき／ドライ／部屋干し／槽洗浄の8コースに対応しています。予約機能も備え、生活スタイルに合わせて操作可能です。

③ 清潔と安心設計

冷蔵庫はフリートレーやクリアケース付きで整理しやすく、洗濯機はステンレス槽を採用し、黒カビの発生を抑えます。どちらも基本機能を押さえた設計で、一人暮らしに最適です。

お買い得価格で手に入る！

この新生活2点セットは、スリム冷蔵庫と使いやすい洗濯機が揃っており、新生活を始める際の不安を解消してくれる安心のパッケージです。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。