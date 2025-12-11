Amazonセール情報大紹介！ 第701回
新生活に最適！ 山善 冷蔵庫＆洗濯機セット 一人暮らし向け家電が11%オフ
2025年12月11日 16時00分更新
【Amazonセール】山善 新生活2点セット「冷蔵庫150L＆洗濯機6kg」登場！
山善の新生活向け家電セット「冷蔵庫150L（ブラック）と洗濯機6kg（ホワイト）」が、Amazonセールに登場しました。セット品の参考価格67,600円のところ、11%オフの59,975円で購入可能です。
スリム冷蔵庫と6kg洗濯機の組み合わせは、一人暮らしを始める方にぴったり。個別購入よりお得に揃えられます。ぜひこの機会にチェックしてみてください！
山善 新生活2点セット「冷蔵庫150L＆洗濯機6kg」の魅力
① スリム設計の冷蔵庫
幅47.4cmのコンパクト設計ながら、冷蔵室102L、冷凍室48Lと容量はしっかり確保。扉部分には2Lペットボトルも収納可能で、棚は高さ調整が可能です。
② 使いやすい全自動洗濯機
6kgタイプで2〜3人用に最適。標準／毛布／ソフト／おいそぎ／つけおき／ドライ／部屋干し／槽洗浄の8コースに対応しています。予約機能も備え、生活スタイルに合わせて操作可能です。
③ 清潔と安心設計
冷蔵庫はフリートレーやクリアケース付きで整理しやすく、洗濯機はステンレス槽を採用し、黒カビの発生を抑えます。どちらも基本機能を押さえた設計で、一人暮らしに最適です。
お買い得価格で手に入る！
この新生活2点セットは、スリム冷蔵庫と使いやすい洗濯機が揃っており、新生活を始める際の不安を解消してくれる安心のパッケージです。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
