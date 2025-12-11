Amazonセール情報大紹介！ 第700回
過去1か月で6000台も売れた、加湿空気清浄機「KC‑S50‑W」がセール中！
2025年12月11日 15時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】シャープ 加湿空気清浄機 KC-S50-W（プラズマクラスター7000）登場！
シャープの加湿空気清浄機「KC-S50-W（プラズマクラスター 7000）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格24,800円のところ、9%オフの22,550円というお買い得価格となっています。
プラズマクラスター7000と静電HEPAフィルターで空気浄化し、乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。過去1か月で6000台も売れたベストセラーモデルを、この機会に手に入れませんか？
シャープ 加湿空気清浄機 KC-S50-W（プラズマクラスター7000）の魅力
① 強力な空気浄化機能＋脱臭機能
「プラズマクラスター7000」を搭載し、ホコリ・花粉・ウイルス・付着臭などをしっかり除去。0.3µm程度の微小粒子を 99.97％以上吸着する「静電HEPAフィルター」を採用し、浮遊花粉などのアレル物質にも高い効果を発揮します。
② 加湿機能付きで乾燥対策もバッチリ
最大加湿量は500mL／h。乾燥が気になる季節でも、加湿＋空気清浄のダブル効果で過ごしやすい空間に。加湿器と空気清浄機を別々に置く必要がないのも魅力です。
③ 電気代を気にせず使える経済的な設計
1日24時間使い続けても気にならない電気代の目安（加湿「静音」運転時：約2.6円／日）を実現。電気代を気にすることなく、心置きなく年中清潔な空気と適切な湿度を維持できます。
お買い得価格で手に入る！
最大23畳の空気清浄に対応し、500mL／hの加湿性能で湿度管理も可能。乾燥・ウイルス・ホコリ・花粉対策を1台でまかなえる万能モデルで、今年の冬を快適に過ごしませんか？
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
