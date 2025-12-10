Amazonセール情報大紹介！ 第697回
小スペースでも暖かい！ 静音パーソナルヒーター「カプスーラ デスク」Amazonセール中
2025年12月10日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」登場！
De'Longhi（デロンギ）のパーソナルファンヒーター「カプスーラデスク（HFX12D03-BG）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格8,980円のところ、30%オフの6,311円というお手頃価格で購入できます。
デスクの隅や床の小スペースにも収まりやすいコンパクト設計ながら、「想像以上に暖かい！」と評判のパーソナルヒーターをこの機会にチェックしてみませんか？
De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」の魅力
① 静かで集中できる静音性
運転音は約 30.4 dB。ホテルの室内並みの静けさとされ、仕事や勉強、読書中にも気になりにくく、集中したい時間帯に適しています。
② コンパクト＆持ち運びやすさ
わずかなスペースにも設置できるサイズで、軽量なので必要な場所へ気軽に移動可能。デスク下や床の足元、部屋の隅など、使いたい場所で使える気軽さが魅力です。
③ やさしい暖気と安全性
送風パネルはデロンギ独自のグリッド設計で、直線的ではなく穏やかでやさしい風を届け、手先・足元を包み込むような暖かさを実現。さらに、PTCセラミックを熱源とすることで過熱を防ぎ、転倒時の自動電源オフや過昇温防止付きで安全面にも配慮されています。
お買い得価格で手に入る！
必要な場所だけを暖められるので、手軽に使えるパーソナルヒーターを探している方におすすめ！
今年の冬はこのパーソナルヒーターで、デスク周りや足元が暖かい日々を過ごしませんか？
※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。
