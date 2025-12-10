【保温×防水】冬の寒さと雨・雪から足元を守る！KEENの防水スニーカーブーツが7％オフ

KEENの防水スニーカーブーツが7%オフ！

KEENの、洗練された理想的なパフブーツ「防水スニーカーブーツ」が7%オフの17,765円で、Amazonタイムセールに登場！

KEEN独自の防水透湿素材〈KEEN.DRY〉と保温素材〈KEEN.WARM〉を採用し、冬の寒さにも快適な履き心地をキープしてくれる一足をこの機会にぜひチェックしてみてください。

KEENの防水スニーカーブーツの特徴

●防水透湿素材〈KEEN.DRY〉で天候を問わず快適

防水性と透湿性を兼ね備えた〈KEEN.DRY〉を採用。雨や雪の日でも湿気がこもりにくく、快適な履き心地が続きます。

●100gの〈KEEN.WARM〉でしっかり保温

KEEN独自の保温素材〈KEEN.WARM〉を100g採用。冬の冷たい空気を遮り、足元を暖かくキープします。

●軽量で耐久性の高いTPRアウトソール

軽さと耐久性を両立したTPRアウトソールを使用。リサイクル可能で環境にも配慮されています。

●面ファスナーストラップでしっかりフィット

足首を固定する2本の面ファスナーストラップにより、フィット感を簡単に調整できます。

●ダブルヒールループでスムーズに着脱

二本指で引っ張れるダブルヒールループを採用。脱ぎ履きがしやすく、忙しいシーンでも便利です。

●Luftcellインソールでソフトなクッション性

空気を注入して作られたLuftcellインソールが、歩行時の負担を軽減し、快適なクッション性を提供します。

まとめ

参考価格：19,000円

現在の価格：17,765円［7%OFF］

防水性と保温性を兼ね備えたKEENの防水スニーカーブーツは寒い季節の外出を快適にしてくれるスニーカーブーツです。

タウンユースからちょっとしたアウトドアまで活躍し、天候を気にせず使える頼れる1足。軽さと暖かさを両立した冬の相棒としてぜひチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。