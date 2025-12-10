Amazonセール情報大紹介！ 第695回
【保温×防水】冬の寒さと雨・雪から足元を守る！KEENの防水スニーカーブーツが7％オフ
2025年12月10日 17時00分更新
KEENの防水スニーカーブーツが7%オフ！
KEENの、洗練された理想的なパフブーツ「防水スニーカーブーツ」が7%オフの17,765円で、Amazonタイムセールに登場！
KEEN独自の防水透湿素材〈KEEN.DRY〉と保温素材〈KEEN.WARM〉を採用し、冬の寒さにも快適な履き心地をキープしてくれる一足をこの機会にぜひチェックしてみてください。
KEENの防水スニーカーブーツの特徴
●防水透湿素材〈KEEN.DRY〉で天候を問わず快適
防水性と透湿性を兼ね備えた〈KEEN.DRY〉を採用。雨や雪の日でも湿気がこもりにくく、快適な履き心地が続きます。
●100gの〈KEEN.WARM〉でしっかり保温
KEEN独自の保温素材〈KEEN.WARM〉を100g採用。冬の冷たい空気を遮り、足元を暖かくキープします。
●軽量で耐久性の高いTPRアウトソール
軽さと耐久性を両立したTPRアウトソールを使用。リサイクル可能で環境にも配慮されています。
●面ファスナーストラップでしっかりフィット
足首を固定する2本の面ファスナーストラップにより、フィット感を簡単に調整できます。
●ダブルヒールループでスムーズに着脱
二本指で引っ張れるダブルヒールループを採用。脱ぎ履きがしやすく、忙しいシーンでも便利です。
●Luftcellインソールでソフトなクッション性
空気を注入して作られたLuftcellインソールが、歩行時の負担を軽減し、快適なクッション性を提供します。
まとめ
参考価格：19,000円
現在の価格：17,765円［7%OFF］
防水性と保温性を兼ね備えたKEENの防水スニーカーブーツは寒い季節の外出を快適にしてくれるスニーカーブーツです。
タウンユースからちょっとしたアウトドアまで活躍し、天候を気にせず使える頼れる1足。軽さと暖かさを両立した冬の相棒としてぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第695回
トピックスBOSE史上最高のノイズキャンセリング×耳に合わせた極上音質、最新イヤホンがセール中！
-
第694回
トピックス「RTX 5090搭載」ROG Strix SCAR 18が11％オフ！240HzミニLEDの最強クラス構成
-
第693回
トピックスThinkPad X1 Carbon Gen9が37%オフ。5万円台で整備済みモデルが手に入る注目セール
-
第693回
トピックス防水×透湿で一年中活躍！メレルの防水ハイキングシューズ「SPEED STRIKE 2 WATERPROOF」が30%オフ！
-
第692回
トピックス全自動でバッテリー長持ち！ Meltec「MP-220」がAmazonで30%オフ
-
第691回
トピックスソニー製であるという圧倒的安心感！ プロ仕様ゲーミングヘッドセット「INZONE H9」がセール中
-
第690回
トピックスHONMAコラボのHUAWEI WATCH GT 6 Proがセール価格に！ ゴルフも健康管理も日常使いもこなす一本
-
第689回
トピックスOffice搭載15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円！ 日々の作業がしやすい1台
-
第688回
トピックスSurface Go 2（Core m3／8GB／128GB）がクーポンで実質35,800円／Amazon整備済み品
-
第687回
トピックスHDR＆倍速パネルで迫力の映像体験！ 65インチREGZAがAmazonセール対象
- この連載の一覧へ