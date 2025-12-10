Amazonセール情報大紹介！ 第693回
防水×透湿で一年中活躍！メレルの防水ハイキングシューズ「SPEED STRIKE 2 WATERPROOF」が30%オフ！
2025年12月10日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
メレルのSPEED STRIKE 2 WATERPROOFが30%オフ！
防水性と透湿性を備えた全天候型シューズ「SPEED STRIKE 2 WATERPROOF」が30%オフの10,725円で、Amazonタイムセールに登場！
ライトハイキングやウォーキング、日常使いまで幅広く対応するローカットモデルをこの機会にチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
SPEED STRIKE 2 WATERPROOFの特徴
●全天候に対応する透湿防水メンブレン搭載
メレル独自開発のメンブレンにより、防水性と透湿性を両立。雨の日や湿った路面でも蒸れにくく、快適な歩行をサポートします。
●軽量でクッション性の高いEVAミッドソール
反発性とクッション性に優れ、長時間の歩行でも疲れにくい設計。軽快な履き心地を実現しています。
●グリップ力と耐久性に優れたアウトソール
濡れた地面や悪路でもしっかり踏ん張れるソールパターンを採用。アウトドアでも街中でも活躍できる安定感が魅力です。
まとめ
メーカーサイト表示価格：15,400円
現在の価格：10,725円［30%OFF］
全天候で使える防水ハイキングシューズメレルのSPEED STRIKE 2 WATERPROOF。
普段使いからアウトドアまで気軽に履ける、汎用性の高い一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
