Amazonセール情報大紹介！ 第714回
手磨きの約20倍の歯垢除去力！「ダイヤモンドクリーン9000」が16%オフ
2025年12月13日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】フィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000（HX9911/67）」登場！
フィリップスの人気電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000（HX9911/67）」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格28,299円のところ、16%オフの23,800円というお買い得価格となっています。
音波水流と約20倍の歯垢除去力で、手磨きよりもツルツルになり、長時間持続すると好評の高機能モデルを、この機会に体験しませんか？
フィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000（HX9911/67）」の魅力
① ブラシが届きにくい場所もカバーする「音波水流」
ブラシの振動と振幅の力が、歯垢を落とすと同時に、口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生。この水流の力で、ブラシが届きにくいところもやさしく効果的にかき出すサポートをします。
② 最適な磨きを自動で選択
ブラシヘッド認識機能で、最適なモードを自動選択。また、ソニッケアーアプリとの連携で歯磨きの状況を記録し、プログレスレポートでお口の健康をサポートします。さらに、押し付けすぎを振動で伝える過圧センサーも付いており、歯と歯ぐきにやさしくブラッシングできます。
③ 毎日の使いやすさを高める充実の付属品
USB充電トラベルケースと、充電器用グラスが付属。満充電で約2週間使用可能なので、旅行や出張にも心強いです。
お買い得価格で手に入る！
手磨きでは難しい歯垢除去や歯全体のケアを効率よく、快適にしてくれる一本です。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第763回
トピックス参考価格12,100円→7,373円！パナソニック「ラムダッシュ」3枚刃（ES-L321D-A）が割引
-
第737回
トピックス【在庫復活】24,800円のSurface Go 2整備済み、軽作業向けサブ機に
-
第720回
トピックスRyzen 9 8940HX＋RTX 5060で攻める！ASUS「TUF Gaming A16」がタイムセール対象
-
第713回
トピックス動きも顔もAIが認識！スマートホームの司令塔・SwitchBot AIハブ、セール価格で登場
-
第713回
トピックス大画面タブレットを2万円台で――PHILIPSタブレット「T8015」が狙い目価格に
-
第712回
トピックス通勤バッグに人気のTHE NORTH FACE「シャトルデイパック（24L）」が24%オフ
-
第711回
トピックス【50%オフ】高性能シェーバー登場！フィリップス 9000シリーズ S9987/30が驚きの特価
-
第711回
トピックスThinkPadの人気モデル「X1 Carbon Gen9」整備済みが狙い目価格
-
第710回
トピックスソファもカーペットも水洗い感覚！リンサークリーナー30%オフ
-
第709回
トピックスコスパ重視なら要注目！40インチGoogle TV「LT-40FGX-F1」がAmazonで割引
- この連載の一覧へ