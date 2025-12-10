このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第694回

「RTX 5090搭載」ROG Strix SCAR 18が11％オフ！240HzミニLEDの最強クラス構成

2025年12月10日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix SCAR 18 G835LX 登場！

　ASUSのフラッグシップゲーミングノートPC「ROG Strix SCAR 18 G835LX」が、Amazonセールに登場しました。参考価格789,800円のところ、11%オフの699,800円という魅力的な価格となっています。

　Core Ultra 9、RTX 5090、64GBメモリ、240Hz Nebula HDRディスプレイを搭載。高負荷タスクも軽快に処理する、現行最強クラスの性能をお得に手に入れましょう！

アマゾンでASUS ゲーミングノートPC ROG Strix SCAR 18 G835LXを入手

ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix SCAR 18 G835LX の魅力

① ゲームを支配する次世代CPU／GPUの性能

　インテル Core Ultra 9とRTX 5090 Laptop GPUの組み合わせは、eスポーツやAAAゲームで高いフレームレートを実現し、他の追随を許しません。ゲームをしながらの動画配信、AIを使用したコンテンツ作成アプリも難なく対応可能。パワー重視のゲーマーの期待に応える性能です。

② 速く、明るく、美しい「Nebula HDR」ディスプレイ

　リフレッシュレート240Hz、応答速度3msという早く滑らかなゲーム画面は圧巻です。さらに、高いコントラスト比により映像を色彩豊かに映し出す高品質ディスプレイ「Nebula HDR」を搭載しており、ゲームプレイにおいて重要な要素を高い基準で満たしています。

③ 高性能を維持する緻密な冷却システムとメンテナンス性

　高い性能が発する熱を効率よく放出するため、ベイパーチャンバー、Tri-Fanテクノロジー、そしてCPUとGPU両方への液体金属グリス使用という緻密に設計された冷却システムを採用。また、SSDやメモリへツール不要でアクセスできる革新的な設計（Q-latchシステム）で、将来のアップグレードやメンテナンスも非常に簡単です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【ディスプレイ】18.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、2,560×1,600ドット（240Hz）（mini LED）

【バッテリー駆動】約4.4時間 (動画再生時)／約6.5時間（アイドル時）

【CPU】インテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HX

【メモリ】64GB DDR5-5600

【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU（最大175W）

【ストレージ】2TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）

【キーボード】108キー日本語キーボード（オールキー RGB イルミネートキーボード） (JIS配列）

【webカメラ】207万画素赤外線（IR）カメラ内蔵

【オーディオ】ステレオスピーカー内蔵（1W×4）、アレイマイク内蔵、マイクロホン／ヘッドホン／ヘッドセット・コンボジャック×1

【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×2

【USBポート】Thunderbolt 5（Type-C／Power Delivery対応）×2 ※データ転送／映像出力をサポート、USB3.2（Type-A／Gen2）×3

【通信機能】LAN:2.5GBASE-T／1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T（RJ45）無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4

お買い得価格で手に入る！

　Core Ultra 9とRTX 5090を核に、高品質ディスプレイと高性能冷却システムを搭載した、妥協なき至高のゲーミングノートPCです。

　11％オフの特別価格で、ハンティングアクションもクリエイティブ作業も、納得のクオリティで遊び尽くしてください！

※価格はスタイルや在庫状況などによって異なる場合があります。

アマゾンでASUS ゲーミングノートPC ROG Strix SCAR 18 G835LX を入手

