コスパ重視なら要注目！40インチGoogle TV「LT-40FGX-F1」がAmazonで割引

【Amazonセール】アイリスオーヤマ Google液晶TV 40インチ「LT-40FGX-F1」登場！
アイリスオーヤマのGoogle液晶TV 40インチ「LT-40FGX-F1」が、Amazonセールに登場しました。参考価格45,801円のところ、24%オフの34,800円というお得な価格になっています。
Google TVを搭載し、ネット動画サービスに対応。さらにWチューナーで裏番組録画も可能と、コスパ良しの多機能モデルを、気になる方はチェックしてみてください。
アイリスオーヤマ Google液晶TV 40インチ「LT-40FGX-F1」の魅力
① Wチューナー搭載で録画＋リアル視聴が両立
地上デジタル／BS・CSチューナーを2系統備えており、リアルタイム視聴と裏番組録画の両立が可能。好きな番組を見逃さずに録画できるのは、テレビメイン派には嬉しい仕様です。
② Smart TV機能で配信動画も手軽に楽しめる
Google TV の搭載によって、多数の動画配信サービスにワンタップでアクセス可能。配線や外部機器不要で、すぐに映画・アニメ・動画鑑賞をスタートできます。
③ 大画面＆高コントラストで映像がきれい
VAパネルと直下型LEDバックライトの組み合わせで、コントラストの高い映像、色のメリハリある映像表現が可能。
お買い得価格で手に入る！
Google TVによる快適なネット動画視聴とWチューナーによる充実した録画機能を、納得の価格で手に入れられる一台です。
この24％オフのセール価格で、自宅の視聴環境をアップグレードしませんか？
※価格はサイズやスタイルによって異なる場合があります。
