コスパ重視なら要注目！40インチGoogle TV「LT-40FGX-F1」がAmazonで割引

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】アイリスオーヤマ Google液晶TV 40インチ「LT-40FGX-F1」登場！

アイリスオーヤマのGoogle液晶TV 40インチ「LT-40FGX-F1」が、Amazonセールに登場しました。参考価格45,801円のところ、24%オフの34,800円というお得な価格になっています。

Google TVを搭載し、ネット動画サービスに対応。さらにWチューナーで裏番組録画も可能と、コスパ良しの多機能モデルを、気になる方はチェックしてみてください。

アイリスオーヤマ Google液晶TV 40インチ「LT-40FGX-F1」の魅力

① Wチューナー搭載で録画＋リアル視聴が両立

地上デジタル／BS・CSチューナーを2系統備えており、リアルタイム視聴と裏番組録画の両立が可能。好きな番組を見逃さずに録画できるのは、テレビメイン派には嬉しい仕様です。

② Smart TV機能で配信動画も手軽に楽しめる

Google TV の搭載によって、多数の動画配信サービスにワンタップでアクセス可能。配線や外部機器不要で、すぐに映画・アニメ・動画鑑賞をスタートできます。

③ 大画面＆高コントラストで映像がきれい

VAパネルと直下型LEDバックライトの組み合わせで、コントラストの高い映像、色のメリハリある映像表現が可能。

お買い得価格で手に入る！

Google TVによる快適なネット動画視聴とWチューナーによる充実した録画機能を、納得の価格で手に入れられる一台です。

この24％オフのセール価格で、自宅の視聴環境をアップグレードしませんか？

※価格はサイズやスタイルによって異なる場合があります。