Amazonセール情報大紹介！ 第696回
フィリップスの人気シェーバーが50％オフ！ “なめらか深剃り”が欲しい人に最適な1台
2025年12月10日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」登場！
深剃りと肌への優しさを両立した、フィリップスの電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格49,500円のところ、50%オフの24,800円という衝撃的な価格となっています。
72枚刃・回転式で深剃りを実現しつつ、過圧防止センサーで肌への負担を軽減する高性能モデルを、この機会に体験しませんか？
フィリップス 電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」の魅力
① 密着＆自動調整で肌への負担を低減
「ヒゲ密度感知システム」が、毎秒500回ヒゲの濃さを感知し、自動で刃のパワーを調整。濃い部分も薄い部分もムラなく剃れて、肌に余計な負荷をかけにくい設計です。
② 360‑Dフレックスヘッドで顔の凹凸にフィット
スリーサイクロン回転ヘッドが顔の輪郭や凹凸に自然にフィット。あご下や口まわりなど、剃りにくい場所もスムーズに剃りやすくなっています。
③ ウェット＆ドライ対応＆肌への優しさ
IPX7相当の防水仕様で丸洗いやお風呂剃りにも対応。さらにスムーズなシェービングのために、肌に余計な摩擦がかかりにくい設計となっており、毎日のヒゲ剃りを快適にサポートしてくれます。
お買い得価格で手に入る！
72枚刃による深剃り、密着設計による剃り残しの少なさ、防水＆丸洗い対応による使い勝手など、日々のシェービングをグレードアップしたい人には魅力的な一本です。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。
