フィリップスの人気シェーバーが50％オフ！ “なめらか深剃り”が欲しい人に最適な1台

【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」登場！

深剃りと肌への優しさを両立した、フィリップスの電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格49,500円のところ、50%オフの24,800円という衝撃的な価格となっています。

72枚刃・回転式で深剃りを実現しつつ、過圧防止センサーで肌への負担を軽減する高性能モデルを、この機会に体験しませんか？

フィリップス 電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」の魅力

① 密着＆自動調整で肌への負担を低減

「ヒゲ密度感知システム」が、毎秒500回ヒゲの濃さを感知し、自動で刃のパワーを調整。濃い部分も薄い部分もムラなく剃れて、肌に余計な負荷をかけにくい設計です。

② 360‑Dフレックスヘッドで顔の凹凸にフィット

スリーサイクロン回転ヘッドが顔の輪郭や凹凸に自然にフィット。あご下や口まわりなど、剃りにくい場所もスムーズに剃りやすくなっています。

③ ウェット＆ドライ対応＆肌への優しさ

IPX7相当の防水仕様で丸洗いやお風呂剃りにも対応。さらにスムーズなシェービングのために、肌に余計な摩擦がかかりにくい設計となっており、毎日のヒゲ剃りを快適にサポートしてくれます。

お買い得価格で手に入る！

72枚刃による深剃り、密着設計による剃り残しの少なさ、防水＆丸洗い対応による使い勝手など、日々のシェービングをグレードアップしたい人には魅力的な一本です。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。