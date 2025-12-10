Amazonセール情報大紹介！ 第697回
BOSE史上最高のノイズキャンセリング×耳に合わせた極上音質、最新イヤホンがセール中！
2025年12月10日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】ワイヤレスイヤホン「Bose QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」登場！
BOSE史上最高のノイズキャンセリングを誇るワイヤレスイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」が、Amazonセールに登場しました。過去価格39,600円のところ、9%オフの36,000円で購入できます。
耳の形に応じて最適化されるCustomTuneテクノロジーで、ノイズキャンセリングと音質を個別に調整可能。イマーシブオーディオにより、音の広がりと立体感を体感できます。ぜひこの機会にチェックしてみてください！
ワイヤレスイヤホン「Bose QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」の魅力
① ボーズ史上最高峰のノイズキャンセリング
ActiveSenseテクノロジーにより周囲の環境に合わせてノイズキャンセリングを調整。通勤・通学時もクリアな音環境を提供します。
② 映画館のような臨場感、イマーシブオーディオ
イマーシブオーディオが音の奥行きと広がりを表現。シネマモードでは動画や映画の音声がより臨場感のあるサウンドで再生されます。
③ パーソナライズされた音質と快適な装着感
CustomTuneテクノロジーが耳の形状を分析し、音質とノイズキャンセリングを最適化。9種類のイヤーチップとスタビリティバンドで、快適に装着できます。
お買い得価格で手に入る！
高性能ノイズキャンセリングとパーソナライズ音質を備えた「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」は、現在Amazonセール価格で購入可能です。性能を体感する絶好の機会です。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
