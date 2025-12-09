Amazonセール情報大紹介！ 第582回
UGGの定番厚底ふわもこサンダル「ファンケット」が19%オフ！冬でも暖かく履ける人気モデル！
2025年12月09日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
UGGのファンケットがメーカーサイト表示価格から19%オフ！
UGGの人気厚底サンダル「ファンケット」がメーカーサイト表示価格から19%オフの17,800円で、Amazonタイムセールに登場！
シープスキンのふわふわ感と、UGGロゴ入りのバックストラップが特徴で、冬でも暖かく快適に履けるのが魅力です。
見た目のボリューム感も可愛く、ちょっとした外出にも合わせやすいデザインになっており、クリスマスギフトにもぴったりです。
この機会にぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ファンケットの特徴
UGGのファンケットは、柔らかなシープスキンが足元を包み込む快適な履き心地が魅力的な1足です。
さらに、滑りにくいラバーアウトソールを採用しており、室外でも安心して使えます。
また、厚底のプラットフォームソールでスタイルアップも叶い、UGGのロゴ入りバックストラップで脱げにくい構造になっているので安心して履くことができます。
まとめ
メーカーサイト表示価格：22,000円
現在の価格：17,800円［メーカーサイト表示価格から19%OFF］
暖かさと可愛いボリューム感を両立したUGGのファンケット。
普段使いからちょっとしたお出かけまで気軽に履ける冬サンダルとして重宝します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
