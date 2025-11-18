海外で最大規模のゲームアワード「The Game Awards 2025」は11月18日、今年のノミネートタイトルを発表した。現在は投票期間になっており、授賞発表は2025年12月11日（現地時間）の予定。

「The Game Awards」は、カナダのジャーナリストであるジェフ・キーリー氏が制作・司会を担っているイベントで、その1年で発売されたタイトルのなかから優れたゲームに賞を贈るもの。

大賞に該当する「ゲーム・オブ・ザ・イヤー（GOTY）」が有名で、2024年はSIEの「アストロボット」が受賞している。今年のノミネートタイトル（候補）は以下の6作品だ。

【GOTY2025 ノミネートタイトル】

・『Clair Obscur: Expedition 33（クレール・オブスキュール：エクスペディション33）』

・『Death Stranding 2: On The Beach（デス・ストランディング2 オン ザ ビーチ）』

・『Donkey Kong Bananza（ドンキーコング バナンザ）』

・『Hades II（ハデス2）』

・『Hollow Knight: Silksong（ホロウナイト：シルクソング）』

・『Kingdom Come: Deliverance II（キングダムカム・デリバランス2）』

発表を受けてユーザーの間では「エクスペディション33」が史上最多の12部門にノミネートされていることや、「SILENT HILL f（サイレントヒルf）」の主人公・深水雛子役を務めた加藤小夏さんが「ベスト・パフォーマンス部門」にノミネートされていることなどが話題を呼んでいる。

