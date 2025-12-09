Amazonセール情報大紹介！ 第582回
【GORE-TEX】防水×軽量！ザ・ノース・フェイスのレインブーツ「RAIN LOW GTX」が37%オフ！
2025年12月09日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXが37%オフ！
GORE-TEXメンブレンによる防水透湿性を備えた、ザ・ノース・フェイスのレインシューズ「RAIN LOW GTX」が37%オフの15,119円で、Amazonタイムセールに登場！
シンプルでミニマルなデザインながら、雨の日でも安心して歩ける機能性を兼ね備えた一足を、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
RAIN LOW GTXの特徴
●GORE-TEX採用の確かな防水透湿性
雨をしっかり防ぎつつ内部のムレを逃がすGORE-TEXを搭載。快適な履き心地を保ちます。
●軽量＆丈夫なリップストップナイロンアッパー
軽くて摩耗に強いスペクトラ リップストップナイロンを採用し、収納時もコンパクトにまとまります。
●Vibramソールで高いグリップ力
アウトソールにはVibram Montラバーを使用。さらにTraction Lugデザインにより、ぬかるんだ路面でも安定した歩行をサポートします。
●日常使いしやすいローカット設計
悪天候のアウトドアはもちろん、普段の雨の日の外出でも扱いやすいデザインです。
まとめ
参考価格：24,000円
現在の価格：15,119円［37%OFF］
防水性・耐久性・グリップ力を備えたザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXは、雨の日の外出を快適にしてくれる頼れる一足。
日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第692回
トピックス全自動でバッテリー長持ち！ Meltec「MP-220」がAmazonで30%オフ
-
第691回
トピックスソニー製であるという圧倒的安心感！ プロ仕様ゲーミングヘッドセット「INZONE H9」がセール中
-
第690回
トピックスHONMAコラボのHUAWEI WATCH GT 6 Proがセール価格に！ ゴルフも健康管理も日常使いもこなす一本
-
第689回
トピックスOffice搭載15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円！ 日々の作業がしやすい1台
-
第688回
トピックスSurface Go 2（Core m3／8GB／128GB）がクーポンで実質35,800円／Amazon整備済み品
-
第687回
トピックスHDR＆倍速パネルで迫力の映像体験！ 65インチREGZAがAmazonセール対象
-
第686回
トピックスGORE-TEX搭載！耐久×防水のザ・ノース・フェイス「OFFTRAIL HK M GTX」が31%オフ
-
第685回
トピックス見た目スマート、容量自在！「zepirion ExPack」薄型ビジネスリュックがセール中
-
第684回
トピックスAmazonで松屋「在宅応援福袋」が53％オフ。牛めしからカレーまで30食まとめ買いできるセット
-
第683回
トピックス13インチのPCも◎防水の万能バックパック！コールマンの「シールド30」が11%オフ
-
第682回
トピックス約1kgのモバイルPC「LIFEBOOK U9310」が、整備済み品でぐっと手頃な価格
- この連載の一覧へ