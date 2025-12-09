Amazonセール情報大紹介！ 第556回
Windows・Mac対応も安心、PC2台で使えるMicrosoft Office Home 2024（永続版）10％オフ
2025年12月09日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazonセールに登場しました。参考価格34,477円のところ、10%オフの30,955円という魅力的な価格となっています。
Office永続ライセンス版で、購入後すぐに利用可能です。Windows 11／10、Macの両方で利用できるので、複数のデバイスで作業する方に便利です。ぜひチェックしてみてください！
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① パフォーマンス向上によるスムーズな作業
Office 2024では、スピーディーな操作、アプリ間のスムーズな切り替え、検索機能など、日常の作業をより効率よく行うためのパフォーマンスが向上しました。これにより、資料作成やデータ処理が格段に快適です。
② より伝わりやすい資料作成をサポート
PowerPointでは挿入したビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすく伝わりやすい資料を作ることができます。また、WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールが1か所にまとまり、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズです。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11, 10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。
お買い得価格で手に入る！
2台のPCにインストールできるので、利便性とコスパ抜群。ぜひこの10％オフの機会に購入されてみてはいかがでしょうか？
※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。
