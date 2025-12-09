全自動でバッテリー長持ち！ Meltec「MP-220」がAmazonで30%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】メルテック（meltec）全自動パルスバッテリー充電器「MP-220」登場！

メルテック（meltec）の全自動パルスバッテリー充電器「MP-220」が、Amazonセールに登場しました。参考価格10,978円のところ、30%オフの7,727円という驚きの価格となっています。

車の使用頻度が少ない方やバッテリー寿命を延ばしたい方にとって必須アイテムなので、身に覚えのある方はぜひチェックしてみてください！

メルテック（meltec）全自動パルスバッテリー充電器「MP-220」の魅力

① サルフェーションを除去し、バッテリーのパワーを復活

パルス充電機能により、バッテリーの性能低下の原因となるサルフェーション（結晶化した硫酸塩）を除去し、バッテリーのパワーを復活させます。

② 誰でも簡単！全自動充電と安心の維持充電

車のバッテリーを外さずにクリップで接続し、コンセントを差すだけで充電を開始できます。充電が完了した後も自動で維持充電（トリクルパルス充電）へ切り替わるため、長期間つなぎっぱなしでも過充電を抑えやすく、手間が少なく済みます。初心者でも扱いやすい仕様です。

③ 幅広い車種に対応し、バッテリー診断も可能

バイクからミニバン、小型トラック、小型船舶まで幅広い車種に対応しています。また、AGM/ISS車用バッテリーにも対応し、充電初期と充電後半の2段階のバッテリー診断機能でバッテリー不良を見逃しません。液晶表示で充電状況が確認できるため、愛車の状態を把握するのに心強いです。

安全上のお知らせ

●自動車・二輪車用・DC12V（開放型・密閉型）電源バッテリー用充電器です。その他用途では使用しないでください。

●周囲温度0℃～40℃の範囲内でご使用下さい。温度範囲外では本製品の過熱、焼損、バッテリーの漏液、過熱、変形の原因となることがあります。

●長期間維持充電をする場合は1～3ヵ月に一度充電を止め充電器をバッテリーから外してエンジンをかけるなど、バッテリーの状態を確認下さい。

お買い得価格で手に入る！

「パルス充電」「トリクル充電」「バッテリー診断」「多様なバッテリー対応」「安全保護回路」といった多機能を1台に集約した、非常にコスパの高いバッテリー充電器です。

この30％オフの特別価格で、急なバッテリー上がりから解放される安心感をぜひ手に入れてください！

