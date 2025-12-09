全自動でバッテリー長持ち！ Meltec「MP-220」がAmazonで30%オフ

Amazonセール情報大紹介！ 第555回
【Amazonセール】メルテック（meltec）全自動パルスバッテリー充電器「MP-220」登場！
メルテック（meltec）の全自動パルスバッテリー充電器「MP-220」が、Amazonセールに登場しました。参考価格10,978円のところ、30%オフの7,727円という驚きの価格となっています。
車の使用頻度が少ない方やバッテリー寿命を延ばしたい方にとって必須アイテムなので、身に覚えのある方はぜひチェックしてみてください！
メルテック（meltec）全自動パルスバッテリー充電器「MP-220」の魅力
① サルフェーションを除去し、バッテリーのパワーを復活
パルス充電機能により、バッテリーの性能低下の原因となるサルフェーション（結晶化した硫酸塩）を除去し、バッテリーのパワーを復活させます。
② 誰でも簡単！全自動充電と安心の維持充電
車のバッテリーを外さずにクリップで接続し、コンセントを差すだけで充電を開始できます。充電が完了した後も自動で維持充電（トリクルパルス充電）へ切り替わるため、長期間つなぎっぱなしでも過充電を抑えやすく、手間が少なく済みます。初心者でも扱いやすい仕様です。
③ 幅広い車種に対応し、バッテリー診断も可能
バイクからミニバン、小型トラック、小型船舶まで幅広い車種に対応しています。また、AGM/ISS車用バッテリーにも対応し、充電初期と充電後半の2段階のバッテリー診断機能でバッテリー不良を見逃しません。液晶表示で充電状況が確認できるため、愛車の状態を把握するのに心強いです。
安全上のお知らせ
●自動車・二輪車用・DC12V（開放型・密閉型）電源バッテリー用充電器です。その他用途では使用しないでください。
●周囲温度0℃～40℃の範囲内でご使用下さい。温度範囲外では本製品の過熱、焼損、バッテリーの漏液、過熱、変形の原因となることがあります。
●長期間維持充電をする場合は1～3ヵ月に一度充電を止め充電器をバッテリーから外してエンジンをかけるなど、バッテリーの状態を確認下さい。
お買い得価格で手に入る！
「パルス充電」「トリクル充電」「バッテリー診断」「多様なバッテリー対応」「安全保護回路」といった多機能を1台に集約した、非常にコスパの高いバッテリー充電器です。
この30％オフの特別価格で、急なバッテリー上がりから解放される安心感をぜひ手に入れてください！
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
