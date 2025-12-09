ソニー製であるという圧倒的安心感！ プロ仕様ゲーミングヘッドセット「INZONE H9」がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】ソニー ワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H9Ⅱ」登場！

ソニーのワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H9Ⅱ」が、Amazonセールに登場しました。

プロeスポーツチームFnaticと共同開発し、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングヘッドセットが、参考価格39,600円のところ、18%オフの32,400円という魅力的な価格となっています。

ソニー ワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H9Ⅱ」の魅力

① ゲームに最適化された立体音響と音質

ゲーム向けに最適化された立体音響バーチャライザー「360 Spatial Sound for Gaming」を搭載し、音の位置関係を把握しやすくなっています。また、音楽用フラグシップヘッドホンと同等のソニー独自開発ドライバーユニットを採用しており、音質もクリアです。

② 競技に集中できる強力なノイズキャンセリング

ソニーの音楽用ヘッドホンで定評のある「ノイズキャンセリングモード」を搭載し、銃声、足音、効果音などのサウンドをゲームタイトルごとに最適化します。これにより、競技パフォーマンスを最大限発揮できます。

③ 長時間プレイを支える快適設計とロングバッテリー

260g（マイク含まず）の軽量設計に加え、快適性と遮音性を両立した本体設計により、「長時間装着しても耳が痛くなりにくい」と好評です。さらに、連続使用時間30時間というロングバッテリーで、充電を気にせず長時間のプレイが可能です。

お買い得価格で手に入る！

ノイズキャンセリングによる集中力の向上、立体音響による定位感の精度、そして長時間の快適な装着感を兼ね備えた、完成度の高いゲーミングヘッドセットです。このお得な機会を逃して後悔のないように。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。