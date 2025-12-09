Amazonセール情報大紹介！ 第554回
ソニー製であるという圧倒的安心感！ プロ仕様ゲーミングヘッドセット「INZONE H9」がセール中
2025年12月09日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】ソニー ワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H9Ⅱ」登場！
ソニーのワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H9Ⅱ」が、Amazonセールに登場しました。
プロeスポーツチームFnaticと共同開発し、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングヘッドセットが、参考価格39,600円のところ、18%オフの32,400円という魅力的な価格となっています。
ソニー ワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H9Ⅱ」の魅力
① ゲームに最適化された立体音響と音質
ゲーム向けに最適化された立体音響バーチャライザー「360 Spatial Sound for Gaming」を搭載し、音の位置関係を把握しやすくなっています。また、音楽用フラグシップヘッドホンと同等のソニー独自開発ドライバーユニットを採用しており、音質もクリアです。
② 競技に集中できる強力なノイズキャンセリング
ソニーの音楽用ヘッドホンで定評のある「ノイズキャンセリングモード」を搭載し、銃声、足音、効果音などのサウンドをゲームタイトルごとに最適化します。これにより、競技パフォーマンスを最大限発揮できます。
③ 長時間プレイを支える快適設計とロングバッテリー
260g（マイク含まず）の軽量設計に加え、快適性と遮音性を両立した本体設計により、「長時間装着しても耳が痛くなりにくい」と好評です。さらに、連続使用時間30時間というロングバッテリーで、充電を気にせず長時間のプレイが可能です。
お買い得価格で手に入る！
ノイズキャンセリングによる集中力の向上、立体音響による定位感の精度、そして長時間の快適な装着感を兼ね備えた、完成度の高いゲーミングヘッドセットです。このお得な機会を逃して後悔のないように。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第580回
トピックス13インチのPCも◎防水の万能バックパック！コールマンの「シールド30」が11%オフ
-
第580回
トピックス松屋の30食「スーパーバラエティセット」がAmazonで半額。人気メニューを自宅で手軽に
-
第580回
トピックスAmazonで松屋「在宅応援福袋」が53％オフ。牛めしからカレーまで30食まとめ買いできるセット
-
第579回
トピックスGORE-TEX搭載！耐久×防水のザ・ノース・フェイス「OFFTRAIL HK M GTX」が31%オフ
-
第579回
トピックス松屋の冷凍「ふわぁとろ鰻」が48%オフ。Amazon期間限定セールでお得にストック
-
第578回
トピックス【Amazonセール】Ryzen 5 7430U＆16GBメモリのミニPCが39,997円で狙い目
-
第553回
トピックスHONMAコラボのHUAWEI WATCH GT 6 Proがセール価格に！ ゴルフも健康管理も日常使いもこなす一本
-
第552回
トピックスOffice搭載15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円！ 日々の作業がしやすい1台
-
第551回
トピックスSurface Go 2（Core m3／8GB／128GB）がクーポンで実質35,800円／Amazon整備済み品
-
第551回
トピックスSurface Go 2（Core m3／8GB／128GB）がクーポンで実質35,800円／Amazon整備済み品
- この連載の一覧へ