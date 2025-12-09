Amazonセール情報大紹介！ 第552回
Office搭載15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円！ 日々の作業がしやすい1台
2025年12月09日 09時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3インチ（Core i5/Office／16GB／SSD512GB／2024搭載モデル）83K100SMJP 登場！
Amazon限定モデルのLenovo（レノボ）ノートPC「IdeaPad Slim 3 15.3インチ 83K100SMJP」が、Amazonタイムセールに登場しました。
第13世代インテル Core i5 プロセッサーと16GBメモリを搭載し、さらにMicrosoft Office 2024もセットで、参考価格133,100円のところ、25%オフの99,800円という魅力的な価格となっています。
16.9時間駆動（アイドル時）のバッテリーと大画面で、仕事にもプライベートにも活躍する一台を手に入れる絶好の機会です。
Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3インチ（Core i5/Office／16GB／SSD512GB／2024搭載モデル）83K100SMJP の魅力
① 高性能CPU＋十分なメモリ・ストレージ
第13世代 Intel Core i5‑13420Hプロセッサーにメモリ16GB、SSD512GBを搭載。複数のアプリやブラウザを開きながらでも快適に動作し、資料作成や表計算などの事務作業にも最適。
② 大きめの画面と持ち運びしやすさの両立
15.3型WUXGA IPSディスプレイ（1920×1200）を採用。見やすく広めの画面サイズなので、文書作成や資料チェック、動画視聴なども快適です。また、本体重量約1.59kgと軽量で、カフェや図書館など外出先で使用するのにも便利。
③ すぐに使えるOfficeと充実の装備
Microsoft Office 2024が搭載されているため、購入後すぐにビジネスや学習で活用できます。さらに、HD 720pカメラにプライバシーシャッター付き、そしてテンキーも装備。セキュリティと使いやすさの両面に配慮した心強い設計です。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）
【CPU】インテル Core i5-13420H プロセッサー
【メモリ】16GB（内、オンボード8GB）
【SSD】512GB（PCIe NVMe／M.2）
【ディスプレイ】LEDバックライト付 15.3型 WUXGA IPS液晶（1920x1200ドット、約1,677万色、16:10）、光沢なし
【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1:1（Power delivery対応、DisplayPort出力機能付き）、Type-A USB3.2 Gen1:2、HDMI:1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャック:1
【WiFi・Bluetooth】Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth v5.4
お買い得価格で手に入る！
日常のビジネス利用、学習、オフィス作業など幅広い用途に対応できる一台です。「WordやExcel をすぐ使いたい」といったニーズがある人には特におすすめです。
※価格はOffice搭載の有無や在庫状況などによって異なる場合があります。
