Office搭載15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円！ 日々の作業がしやすい1台

【Amazonタイムセール】Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3インチ（Core i5/Office／16GB／SSD512GB／2024搭載モデル）83K100SMJP 登場！

Amazon限定モデルのLenovo（レノボ）ノートPC「IdeaPad Slim 3 15.3インチ 83K100SMJP」が、Amazonタイムセールに登場しました。

第13世代インテル Core i5 プロセッサーと16GBメモリを搭載し、さらにMicrosoft Office 2024もセットで、参考価格133,100円のところ、25%オフの99,800円という魅力的な価格となっています。

16.9時間駆動（アイドル時）のバッテリーと大画面で、仕事にもプライベートにも活躍する一台を手に入れる絶好の機会です。

Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3インチ（Core i5/Office／16GB／SSD512GB／2024搭載モデル）83K100SMJP の魅力

① 高性能CPU＋十分なメモリ・ストレージ

第13世代 Intel Core i5‑13420Hプロセッサーにメモリ16GB、SSD512GBを搭載。複数のアプリやブラウザを開きながらでも快適に動作し、資料作成や表計算などの事務作業にも最適。

② 大きめの画面と持ち運びしやすさの両立

15.3型WUXGA IPSディスプレイ（1920×1200）を採用。見やすく広めの画面サイズなので、文書作成や資料チェック、動画視聴なども快適です。また、本体重量約1.59kgと軽量で、カフェや図書館など外出先で使用するのにも便利。

③ すぐに使えるOfficeと充実の装備

Microsoft Office 2024が搭載されているため、購入後すぐにビジネスや学習で活用できます。さらに、HD 720pカメラにプライバシーシャッター付き、そしてテンキーも装備。セキュリティと使いやすさの両面に配慮した心強い設計です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【CPU】インテル Core i5-13420H プロセッサー

【メモリ】16GB（内、オンボード8GB）

【SSD】512GB（PCIe NVMe／M.2）

【ディスプレイ】LEDバックライト付 15.3型 WUXGA IPS液晶（1920x1200ドット、約1,677万色、16:10）、光沢なし

【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1:1（Power delivery対応、DisplayPort出力機能付き）、Type-A USB3.2 Gen1:2、HDMI:1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャック:1

【WiFi・Bluetooth】Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth v5.4

お買い得価格で手に入る！

日常のビジネス利用、学習、オフィス作業など幅広い用途に対応できる一台です。「WordやExcel をすぐ使いたい」といったニーズがある人には特におすすめです。

※価格はOffice搭載の有無や在庫状況などによって異なる場合があります。