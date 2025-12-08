HDR＆倍速パネルで迫力の映像体験！ 65インチREGZAがAmazonセール対象

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】REGZA 65Z570L 65インチ 4K 液晶テレビ 登場！

REGZAの65インチ4K倍速パネル液晶テレビ「65Z570L」が、Amazonセールに登場しました。参考価格264,000円のところ、34%オフの174,398円で購入できます。

直下型倍速パネル、HDR、Dolby Atmos対応音響、外付けHDD録画、ネット動画やスマート機能など、多彩な機能を備えたモデルです。

REGZA 65Z570L 65インチ 4K 液晶テレビの魅力

① なめらかでリアルな映像美を実現する倍速パネル

直下型倍速パネルを搭載。4K液晶パネルの映像処理を倍速制御することで、スポーツ中継やネット動画など速い動きの映像もくっきり再現します。

② 立体的で迫力のある音響

Dolby Atmos対応の重低音立体音響システムを搭載。クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力あるサウンドを提供します。

③ ゲームにも録画にも対応するスマート機能

約0.83msecの低遅延で快適なゲームプレイが可能な瞬速ゲームモード。さらに、AIが学習して番組をおすすめする「新ざんまいスマートアクセス」や、ダブルチューナーによる2番組同時録画にも対応しています。

お買い得価格で手に入る！

65インチの大画面と多彩な機能を備えた「REGZA 65Z570L」は、リビング用テレビの買い替えや新規導入に適したモデルです。Amazonセールでお手頃価格になっているため、購入を検討しやすくなっています。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。