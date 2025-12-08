見た目スマート、容量自在！「zepirion ExPack」薄型ビジネスリュックがセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】zepirion（ゼピリオン）ビジネスリュック「Expack」登場！

zepirion（ゼピリオン）のビジネスリュック「Expack」が、Amazonセールに登場しました。参考価格9,800円のところ、22%オフの7,670円とお買い得です。

普段は厚さわずか7cmのスリムさでありながら、ファスナーを開くだけで容量が約7Lから15Lへ2倍に拡張可能。通勤も出張もこれ一つで対応できる人気のビジネスリュックです。

zepirion（ゼピリオン）ビジネスリュック「Expack」の魅力

① ファスナーで容量2倍！驚きの拡張機能

日常は厚さわずか7cmの超薄型で、満員電車でも邪魔になりません。また、出張や荷物が増えた際はファスナーひとつで約2倍（15L）に簡単に容量アップできます。

② 大切なデバイスを守る堅牢設計と撥水性

15.6インチノートPCを確実に保護する、衝撃を吸収する3層構造のクッション材を搭載。10.2インチタブレット専用ポケットも厚めのクッション材を使用しています。さらに、1680Dポリエステルを使用し、摩擦や引き裂きに強い高い耐久性と超撥水機能も備え、大切な機器類の安全を守ります。

③ 徹底的に追求された快適な背負い心地と多収納

肩ベルトには低反発・高反発の2層構造クッションを採用し、長時間の使用でも疲労を軽減します。背面には通気性の高いメッシュ素材を使用し蒸れにくい構造を実現。また、カードをすぐに取り出せる専用ポケットや、拡張時に出現するボトルホルダーなど、効率的な収納を実現する多機能な仕分けポケットを装備しています。

お買い得価格で手に入る！

普段使いから出張、通勤・通学、旅行まで幅広く使える万能モデルです。15.6インチPC対応なので、ノートPCユーザーにもおすすめです。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。