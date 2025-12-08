13インチのPCも◎防水の万能バックパック！コールマンの「シールド30」が11%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

コールマンのシールド30が11%オフ！

タフな素材を使用したスクエアデザインを基調としたコールマンのシールドシリーズ「シールド30」が11%オフの10,086円で、Amazonタイムセールに登場！

ノートPCやタブレットはもちろん、教科書や書類も収納しやすく、日常使いから1泊程度の旅行まで対応できるサイズ感です。

アウトドアはもちろん、通勤・通学、タウンユースなど幅広いシーンで活躍します。この機会にぜひチェックしてみてください。

シールド30の特徴

コールマンのシールド30は、防水性の高い生地と撥水ファスナーが採用され、タウンユース、通学や通勤、部活やジム、旅行など様々なシーンにフィットするファッション性の高いスクエア型バックパックです。

四角い形状で無駄なスペースが少なく、書類やファイル、箱型のアイテムなども無駄なく収納しやすいのが特徴です。

豊富な収納スペース

フロントポケット、トップポケット、サイドポケットなど、手軽にアクセスしやすい収納が充実しています。

メインルームには、小物整理に便利なオーガナイザーポケットを装備しており、荷物が迷子になりにくい設計です。

さらに、PC13インチ・B4に対応するパッド入りポケットを装備しているため安心してPCやタブレットを持ち運べます。

まとめ

アウトドアから旅行、通勤・通学まで幅広く活躍するコールマンのシールド30。

機能性と収納力を兼ね備えた万能バックパックを、この機会にぜひチェックしてみてください。

