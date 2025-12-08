軽量14インチ「IdeaPad Slim 3」第13世代Core i7＆Office付きがAmazonで割引

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Lenovo IdeaPad Slim 3（Core i7／Office 2024搭載モデル）83K000C2JP 登場！

Lenovo（レノボ）の14インチノートPC「IdeaPad Slim 3」が、最新の第13世代 Intel Core i7-13620H、16GBメモリ、512GB SSD、Windows 11 Homeの構成でAmazonセールに登場しました。参考価格145,200円のところ、24%オフの109,800円とお買い得です。

ビジネス、学習、日常使いに最適で、性能と価格のバランスが取れた一台です。

Lenovo IdeaPad Slim 3（Core i7／Office 2024搭載モデル）83K000C2JP の魅力

① 高性能CPUで快適な作業

第13世代インテル Core i7-13620Hプロセッサーを搭載。複数のタスクや重い作業もスムーズにこなせる高性能CPUで、コストパフォーマンスも魅力です。

② 携帯性と使いやすさを両立

14.0型ディスプレイながら、約1.39kgという軽量な本体重量を実現。バッテリー駆動時間も約14.1時間（アイドル時）と長く、家の中だけでなく、外出時にも気軽に持ち運べる携帯性が魅力です。

③ Office搭載＆充実のインターフェース

Microsoft Office 2024が付属し、購入後すぐに文書作成や表計算が可能。Type-C（Power delivery/DisplayPort対応）やHDMIなど豊富な端子も備え、周辺機器の接続にも心強い設計です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【CPU】インテル Core i7-13620Hプロセッサー

【メモリ】16GB

【SSD】512GB（PCIe NVMe／M.2）

【ディスプレイ】LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶（1920x1200ドット、約1,677万色、16:10）、光沢なし

【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1:1（Power delivery対応、DisplayPort出力機能付き）、Type-A USB3.2 Gen1:2、HDMI:1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャック:1

【WiFi・Bluetooth】Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) 、Bluetooth v5.4

お買い得価格で手に入る！

価格・性能・携帯性のバランスが取れた使いやすいノートPCです。14インチ、軽量ボディ、Office付きという点から、「これ1台で何でもこなしたい人」におすすめです。

※価格はスタイルや在庫状況などによって異なる場合があります。