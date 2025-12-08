GORE-TEX搭載！耐久×防水のザ・ノース・フェイス「OFFTRAIL HK M GTX」が31%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HK M GTXが31%オフ！

「GORE-TEX」を搭載し、高い耐久性と安定感を備えたザ・ノース・フェイスのトレッキングシューズ「OFFTRAIL HK M GTX」が31%オフの18,630円で、Amazonタイムセールに登場！

雨天やぬかるみでも安心して歩けるモデルなので、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

OFFTRAIL HK M GTXの特徴

OFFTRAIL HK M GTXは、前足部のアッパーに耐久性の高い「CORDURAリップストップナイロン」を採用しています。

さらに、前足部の両側をラバーで巻き上げたラバーラップ構造により、耐久性と安定感を強化しています。

防水透湿素材には「GORE-TEX」を使用し、雨天やぬかるみの環境下でも快適に行動できます。

アウトソールには、ドライ・ウェット問わず高いグリップ力を発揮する「SurfaceCTRL」（10％天然ラバー配合ソール）を採用。

5.0mmの深いラグ設計で、さまざまな路面状況に対応する優れたグリップ性能を備えています。

まとめ

参考価格：27,000円

現在の価格：18,630円［31%OFF］

高い耐久性と安定感を兼ね備えたミッドカットトレッキングシューズOFFTRAIL HK M GTX。

登山やアウトドアで活躍する1足を、この機会にぜひチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。