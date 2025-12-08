Amazonセール情報大紹介！ 第540回
Officeは別途用意が安全！
約1kgのモバイルPC「LIFEBOOK U9310」が、整備済み品でぐっと手頃な価格
2025年12月08日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 登場！
13.3インチノートPC「LIFEBOOK U9310」の整備済み品がAmazonでタイムセールとして販売中です。
CPUは第10世代Intel Core i5、メモリ8GB、ストレージSSD、13.3インチFHD液晶と、モバイル用途からビジネス用途まで無理なくこなせるスペックが備わっており、コスパ重視派におすすめしたいノートPCです。
新品で購入すると125,900円の商品が、整備済み品（中古品）であることにプラスして、タイムセール中のため37,540円というお手頃価格で購入できます。コストを抑えてPCを用意したい人などは、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310の特徴
① 第10世代 Core i5＋256GB SSD
CPUは第10世代のCore i5、高速SSD 256GB。ブラウジング・Office・資料作成・ビデオ会議など、日常～ビジネス用途までストレスなく動作します。ストレージ容量が256GBある点も、心強いです。
② 安心の保証
専門技術者によって丁寧にクリーニング・動作確認されたAmazon認定の整備済み品であり、180日間の保証付き。初めて中古PCを購入される方でも、安心して利用できる体制が整っています。
注意点は、付属の「MS Office 2019」は2025年10月14日で、マイクロソフトによるサポートが終了していること。Officeを使うのであれば、別途用意するのが安全です。
お買い得価格で手に入る！
「軽さ」と「携帯性」がありながら、Core i5＆SSDの快適性能、「整備済み品」でコスパ優秀。お手頃価格で高性能・超軽量な富士通製モバイルノートPCを手に入れ、ビジネスや学習環境をアップグレードしませんか？
