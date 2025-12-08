Amazonセール情報大紹介！ 第547回
サイズ以上のパワフルサウンド！ JBLの人気スピーカー「FLIP 7」が18%オフ
2025年12月08日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】ポータブルスピーカー「JBL FLIP 7」登場！
JBLのポータブルスピーカー「JBL FLIP 7」がAmazonセールに登場しました。参考価格19,800円のところ、18%オフの16,200円とお買い得です。
コンパクトなボディながら力強い音の広がりが得られるモデルで、アウトドアや自宅使いどちらにも便利な一台です。
ポータブルスピーカー「JBL FLIP 7」の魅力
① サイズを超える大迫力とカスタムサウンド
500mlペットボトルサイズながら、明瞭で迫力のあるサウンドを奏でます。コンパクトな見た目からは想像できない音質は、なるほど！と納得のクオリティです。さらに「JBL PORTABLE アプリ」で自分好みのサウンドにEQをカスタマイズできます。
② 水も砂も気にしない「IP68タフネス」
IP68 防塵防水に対応し、水辺やアウトドアでも心置きなく使えるタフな設計。リュックなどに引っかけられるカラビナ・ストラップを同梱しており、どこへでも気軽に連れ出せる携帯性も魅力です。
③ 長時間再生と進化したマルチ接続
最大16時間の連続再生（Play Time Boost機能ON時）に対応しており、長時間の利用でも安心です。また、USB Type-C経由でのオーディオ再生や、複数の対応スピーカーを接続できるAURA CAST機能など、より音楽を楽しむための機能も充実しています。
お買い得価格で手に入る！
コンパクトさ、タフネス、そしてサイズを超えるパワフルなサウンドで、日常を豊かにしてくれるポータブルスピーカーです。この特別価格で、ぜひ手に入れてください。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第580回
トピックス13インチのPCも◎防水の万能バックパック！コールマンの「シールド30」が11%オフ
-
第580回
トピックス松屋の30食「スーパーバラエティセット」がAmazonで半額。人気メニューを自宅で手軽に
-
第580回
トピックスAmazonで松屋「在宅応援福袋」が53％オフ。牛めしからカレーまで30食まとめ買いできるセット
-
第579回
トピックス松屋の冷凍「ふわぁとろ鰻」が48%オフ。Amazon期間限定セールでお得にストック
-
第578回
トピックス【Amazonセール】Ryzen 5 7430U＆16GBメモリのミニPCが39,997円で狙い目
-
第551回
トピックスSurface Go 2（Core m3／8GB／128GB）がクーポンで実質35,800円／Amazon整備済み品
-
第546回
トピックス【38％オフ】ドルビーアトモス×4スピーカーのLenovoタブが破格の26,950円！
-
第545回
トピックス軽量14インチ「IdeaPad Slim 3」第13世代Core i7＆Office付きがAmazonで割引
-
第544回
トピックス36%オフ！MSI 1000W電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5」が2万円で買える
-
第543回
トピックスセール中！16インチ大画面×軽量1.88kgのASUS Vivobookをお得にゲット
- この連載の一覧へ