サイズ以上のパワフルサウンド！ JBLの人気スピーカー「FLIP 7」が18%オフ

【Amazonセール】ポータブルスピーカー「JBL FLIP 7」登場！

JBLのポータブルスピーカー「JBL FLIP 7」がAmazonセールに登場しました。参考価格19,800円のところ、18%オフの16,200円とお買い得です。

コンパクトなボディながら力強い音の広がりが得られるモデルで、アウトドアや自宅使いどちらにも便利な一台です。

ポータブルスピーカー「JBL FLIP 7」の魅力

① サイズを超える大迫力とカスタムサウンド

500mlペットボトルサイズながら、明瞭で迫力のあるサウンドを奏でます。コンパクトな見た目からは想像できない音質は、なるほど！と納得のクオリティです。さらに「JBL PORTABLE アプリ」で自分好みのサウンドにEQをカスタマイズできます。

② 水も砂も気にしない「IP68タフネス」

IP68 防塵防水に対応し、水辺やアウトドアでも心置きなく使えるタフな設計。リュックなどに引っかけられるカラビナ・ストラップを同梱しており、どこへでも気軽に連れ出せる携帯性も魅力です。

③ 長時間再生と進化したマルチ接続

最大16時間の連続再生（Play Time Boost機能ON時）に対応しており、長時間の利用でも安心です。また、USB Type-C経由でのオーディオ再生や、複数の対応スピーカーを接続できるAURA CAST機能など、より音楽を楽しむための機能も充実しています。

お買い得価格で手に入る！

コンパクトさ、タフネス、そしてサイズを超えるパワフルなサウンドで、日常を豊かにしてくれるポータブルスピーカーです。この特別価格で、ぜひ手に入れてください。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。