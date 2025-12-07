Amazonセール情報大紹介！ 第526回
【Amazonセール情報】Ryzen 9＋RTX 5060のASUS TUF Gaming A16が8％オフに
2025年12月07日 19時00分更新
【Amazonタイムセール】ゲーミングノートPC「ASUS TUF Gaming A16 FA608PM」登場！
高性能ゲーミングノートPC「ASUS TUF Gaming A16 FA608PM」のハイエンド構成モデルが、Amazonタイムセールに登場中です。
最新CPU＋グラボを詰め込みつつ、16インチ・165Hzディスプレイや高速SSD、十分なメモリ容量など、ゲーマーやクリエイターが求める要素をバランスよく兼ね備えたゲーミングノートです！
セール中につき、参考価格249,800円の商品が、8％オフの229,800円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！
TUF Gaming A16 FA608PM 3つの特徴
① Ryzen 9 + RTX 5060のハイパワー構成
16コア／32スレッドのRyzen 9 8940HXと、RTX 5060 Laptop GPUの組み合わせで、最新ゲームや重たい作業にも対応。FPS・アクションゲームから、動画編集やクリエイティブな作業まで幅広くカバーします。
② 16インチ・165Hzディスプレイで滑らか＆迫力の映像
大画面の16インチ液晶で、解像度は WUXGA （1920×1200）、リフレッシュレート165Hz。画面の広さと滑らかさを両立し、ゲームはもちろん映像鑑賞や作業にも快適です。
③ 十分なメモリ・SSDで快適な日常使いにも対応
メモリ32GB、1TB NVMe SSDを搭載。ゲームだけでなく、多数のアプリを同時に使ったり、大容量データの編集などでもストレスが少ない構成です。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（165Hz）
【バッテリー駆動】約4.9時間 (動画再生時) ／約11.1時間（アイドル時）
【CPU】AMD Ryzen 9 8940HX 16コア／32スレッド プロセッサ
【メモリ】32GB DDR5-5200
【スロット】SODIMMスロット×2（空き×0）
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）
【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大115W）
お買い得価格で手に入る！
ゲームも作業も快適にこなしたいという方におすすめの1台です。この機会に、最新スペックのゲーミングノートPCをお得に手に入れ、次元の違う世界を体感してみてはいかがでしょうか。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
