Amazonセール情報大紹介！ 第531回
【ポート単価260円】8ポートスイッチ「TL-SG108」が2,085円！／Amazonでタイムセール
2025年12月07日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」
参考価格3,599円→特価2,085円（42%OFF）
TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」が、Amazonにて2,085円で販売中！ ポート単価260円というお得さです
9月頃には2,790円から9%OFFの2,535円として販売されていたTP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」ですが、今回は元値（参考価格）が3,599円と設定が変わり、そこから42%引きという形になっています。
分かりにくいですが、現在の販売価格2,085円が、かつてより安いことに変わりなく、かなりお得な価格設定と言えるのではないでしょうか！
商品概要
世界中で支持されるネットワーク機器メーカーTP-Linkから、人気モデル 「TL-SG108」 が登場。
10/100/1000Mbps対応 のギガビットスイッチングハブで、家庭からオフィスまで幅広く活躍します。
・8ポート搭載：複数デバイスを安定接続
・金属筐体採用：耐久性に優れ長寿命
・プラグ＆プレイ：設定不要、接続するだけで即利用可能
TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」の主な特徴
・省エネ性能：TP-Link独自の「グリーンイーサネット技術」により、既存機種より電力消費を最大84%削減
・設置自由度：コンパクト設計でデスク設置にも壁掛けにも対応
・改良されたデザイン：LEDインジケーターを統一＆視認性アップ、筐体と外箱もリニューアル
・安心保証：購入者に嬉しい「永久無償保証」付き
タイムセール価格
・参考価格：3,599円
・セール特価：2,085円（42%OFF）
・発送：Amazonが担当、迅速＆安心配送
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第578回
トピックス【Amazonセール】Ryzen 5 7430U＆16GBメモリのミニPCが39,997円で狙い目
-
第544回
トピックス36%オフ！MSI 1000W電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5」が2万円で買える
-
第543回
トピックスセール中！16インチ大画面×軽量1.88kgのASUS Vivobookをお得にゲット
-
第542回
トピックスパワフル深剃り×お手頃価格！39％オフのパナソニック ラムダッシュ3枚刃でヒゲさっぱり
-
第541回
トピックスもう聞き返さない！次世代型スピーカーフォン「Jabra Speak2 55」が22％オフで買える
-
第540回
トピックスちょい使いにちょうどいい！整備済み品のLIFEBOOK U9310がセールで買いやすい！
-
第539回
トピックス早くも割引！2025夏モデルAIレッツノートが26万円台に値下がり【11％オフ】
-
第538回
トピックスこれ、売り切れる前に見て！ゴールドPS5「Ghost of Yotei」がセール中
-
第536回
トピックスミニな長財布!? ポケットに収まる小さい長財布「TIDY2.0」がセール特価
-
第535回
トピックス25%オフ！ サムソナイトの超軽量・拡張型ビジネスバックパックがお買い得！
-
第534回
トピックス薄型＆軽量なのにRTX 5060搭載！ どこでも快適ゲーミング「ASUS Gaming V16」
- この連載の一覧へ