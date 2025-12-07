10型タブが1.8万円！Android 15＆90HzのPHILIPSタブレットがまだセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【ブラックフライデー】【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ T7315登場！

最新のAndroid 15を搭載したPHILIPSの10.1インチタブレット「T7315」が、参考価格27,980円のところ、37％オフの17,584円で販売中です。

Amazon最大のセールであるブラックフライデーの終了後ですが、Android 15＆90Hz対応のPHILIPS 10.1インチタブレット「T7315」は割引率がアップ。日常使いしやすい予算で狙えるコスパ重視の1台です。

【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ T7315の特徴

① 最新OSと高速90Hzディスプレイ

最新のAndroid 15と8コアCPU（Unisoc T615）を搭載。さらに10.1インチのIPSディスプレイは90Hzの高リフレッシュレートに対応しており、日常操作やゲームも滑らかに動作します。

なお、リフレッシュレートは当初は60Hzでしたが、2025年10月のOTAアップデートにより90Hzへ進化済み。購入後に自分でアップデートするだけで、高リフレッシュレートのなめらかな表示が楽しめます。スペック表だけでは分かりにくい“スクロールやアニメーションの気持ちよさ”を重視する人にも注目のポイントです。

② 高画質視聴と大容量メモリ

Widevine L1認証取得で、Prime VideoなどをフルHD画質でストリーミング可能。メモリは12GB（仮想メモリ含む）、ストレージは128GBで、microSDカードを使えば最大1TBまで拡張可能。アプリや動画もたっぷり保存できます。

③ 長時間駆動と安心機能

6000mAhの大容量バッテリーで、動画視聴も約9～12時間可能。顔認証やGPS、ブルーライト軽減のアイケアモードを搭載し、お子様からビジネスまで安心して使用できます。

顔認証ロックや保護者による管理モード、ブルーライト軽減のアイケアモードなど、家族で共有しやすい機能も充実。レビューでは「高齢の家族でもサクサク使えている」といった声もあり、子どもの学習用からシニアの動画視聴用まで、幅広い世代で活躍してくれそうです。

お買い得価格で手に入る！

いつまで37%引きが続くのかは不明。この機会に、17,584円で手に入るPHILIPSの高性能タブレットを、ぜひご検討ください。

※PD18W急速充電対応の充電器は別売りです。