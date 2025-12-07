Amazonセール情報大紹介！ 第520回
14型WUXGA OLED×Kompanio Ultra 910搭載「Lenovo Chromebook Plus」が7％オフでお買い得
2025年12月07日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【割引販売中】Lenovo Chromebook Plus 14インチ（83MY000QJP）登場！
Lenovo（レノボ）の「Chromebook Plus 14インチ／OLEDモデル」が、参考価格からの割引販売中です。
MediaTek Kompanio Ultra 910プロセッサーと鮮やかなOLEDディスプレイを搭載した本モデルが、参考価格124,740円のところ、7％オフの115,780円で手に入ります。
日常作業や学習に十分なパワーを備えつつ、軽量で持ち運びもラクラクな1台です。
Lenovo Chromebook Plus 14インチ（83MY000QJP）の特徴
① 鮮やかで見やすい14インチOLEDディスプレイ
14.0インチのWUXGA OLEDディスプレイを搭載。1920×1200の高解像度、16:10の画面比率で作業効率もアップ。マルチタッチ対応で直感的な操作が可能です。動画視聴や写真編集も鮮やかな映像で楽しめます。
② 高性能プロセッサーと大容量メモリ・ストレージ
MediaTek Kompanio Ultra 910 プロセッサーと16GBメモリ、256GB UFSストレージを搭載。複数アプリやブラウザタブを開いてもスムーズに動作します。日常作業から軽めのクリエイティブ作業まで快適です。
③ 軽量・持ち運びやすく、充実の接続性
重さ約1.26kgの薄型軽量ボディで、外出先への持ち運びもラクラク。USB Type-Cポート×2、USB Type-Aポート×1で給電や外部ディスプレイ出力も可能。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4を備え、5MP Webカメラにはプライバシーシャッターも搭載。リモートワークやオンライン会議も安心です。
製品スペック
【OS】ChromeOS
【CPU】MediaTek Kompanio Ultra 910 プロセッサー
【メモリ】16GB
【UFS】256GB
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA OLED（有機ELディスプレイ）（1920x1200ドット、最大10.74億色、16:10） 、マルチタッチ対応（10点）、光沢あり
【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1：×2（DisplayPort出力機能付き、Powerdelivery対応）、Type-A USB3.2 Gen1：×1
【WiFi・Bluetooth】Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth v5.4
お買い得価格で手に入る！
この機会に、高性能OLED搭載のLenovo Chromebook Plus 14インチをぜひご検討ください。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
