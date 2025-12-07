Amazonセール情報大紹介！ 第459回
100W対応で708円は安い！ 安心の24カ月保証付きUSB-CケーブルがAmazonでお得
2025年12月07日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W登場が今でも安い！
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」が、参考価格1,199円から41％オフの708円という特別価格で販売中です。
最大100W（20V×5A）のUSB PD急速充電に対応しているので、対応する充電器と組み合わせれば、MacBook ProクラスのノートPCからタブレット、スマホまで幅広くカバーできます。「とりあえずこれ1本持っておけば安心」というメインケーブルにぴったりです。
過去1か月で5,000点以上も購入された人気アイテムです。UGREENストアで購入すると24ヶ月間保証サービスが付いています。
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wの特徴
① 最大100Wの超高速充電
USB PD技術に対応し、最大100W（20V×5A）まで安全かつ安定して出力できます。PD充電を実現するために、デバイスとアダプタはPD機能をサポートする必要があります。100W、87W、61W、45W、30W、18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。
※ビデオ出力をサポートしていません。
② 幅広い互換性
iPhone 17/16/15シリーズ、MacBook Pro、Macbook Air、iMac、ChromeBook Pixelなど、さまざまなUSB Type-Cデバイスに対応できます。スマホだけでなく、充電時間を短縮したい各種のタブレット、ノートPCなどの充電時間を大幅に減らせます。
まとめ：今だけのお得な価格！
「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」はAmazonブラックフライデーのセールでも人気だった商品で、過去１か月で5,000点以上購入されたそうです。それが現在でも708円で買えるのはうれしい機会です。まとめ買いも良いかもしれませんね！
