【大幅値下げ】Jackery 2042Wh ポータブル電源が55％オフ、防災＆アウトドア必携

【Amazonでセール中】Jackery（ジャクリ）ポータブル電源 2000 New 2042Wh

Jackery（ジャクリ）の「ポータブル電源 2000 New 2042Wh」が、Amazonでセール販売中です。

家庭の停電対策からアウトドア・車中泊まで幅広く使える大容量モデルが、参考価格239,800円のところ、55％オフの107,910円といううれしい価格で手に入ります。

Jackery（ジャクリ）ポータブル電源 2000 New 2042Whの特徴

① 1.7時間でフル充電＆高出力

家庭用ACコンセントで約1.7時間で満充電が可能です。定格出力2200W、瞬間最大4400Wで、家庭用の多くの家電製品を使用できます。

② 10年長寿命と究極の安全性能

毎日充電しても10年間長持ちするリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。ChargeShieldテクノロジー2.0が62種類の保護機能を搭載し、安全性能の向上を実現しました。また、IEC60068-3-3耐震試験に合格しており、優れた耐久性で防災にもキャンプにも最適です。

③ UPS機能と最軽量コンパクトボディ

UL1778認証済みのUPS機能搭載で、非常用電源として使え、突然の停電時でも連続して電力を供給します。2000Whクラスながら17.9kgと軽量で、サイズも約40%小さくなりました。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、55％オフで手に入るJackeryの高性能ポータブル電源を、ぜひご検討ください。

※価格はモデルや在庫状況によって異なる場合があります。