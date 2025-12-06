Amazonセール情報大紹介！ 第516回
冬の足元をぬくぬく快適に！ニューバランス「CARAVAN MOC MULE」が4,056円のタイムセール
2025年12月06日 16時00分更新
ニューバランスのCARAVAN MOC MULEが約4000円！
ニューバランスの秋冬の定番アイテム「CARAVAN MOC MULE（キャラバンモック ミュール）」（26.0cm D）が4,056円で、本日終了のタイムセールに登場！
リラックス感と機能性を両立させたミュールタイプの防寒シューズをチェックしてみましょう。
※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスのCARAVAN MOC MULEの特徴
CARAVAN MOC MULEは、寒い季節にサンダル感覚で履ける防寒シューズです。
履き口裏から中敷き表面にかけて長い起毛材を、さらに中綿には雨天時にも保温性能を損なわないPRIMALOFTを採用しています。
「暖かさ」や「履き心地」への評価が高く、軽量性と実用性を兼ね備えていることがわかります。
また、家周りの1マイルからアウトドアレジャーシーンまで活躍するコアカラーと、アウトドアからインスピレーションを得たカラーの4色で展開されています。
まとめ
過去価格：6,200円
現在の価格：4056円［35%OFF］
これからの季節、自宅やキャンプ、近所への買い物など、様々なシーンで活躍してくれること間違いなしのCARAVAN MOC MULE。
ぜひこの機会にチェックしてみてください。
