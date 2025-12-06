冬の足元をぬくぬく快適に！ニューバランス「CARAVAN MOC MULE」が4,056円のタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ニューバランスのCARAVAN MOC MULEが約4000円！

ニューバランスの秋冬の定番アイテム「CARAVAN MOC MULE（キャラバンモック ミュール）」（26.0cm D）が4,056円で、本日終了のタイムセールに登場！

リラックス感と機能性を両立させたミュールタイプの防寒シューズをチェックしてみましょう。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスのCARAVAN MOC MULEの特徴

CARAVAN MOC MULEは、寒い季節にサンダル感覚で履ける防寒シューズです。

履き口裏から中敷き表面にかけて長い起毛材を、さらに中綿には雨天時にも保温性能を損なわないPRIMALOFTを採用しています。

「暖かさ」や「履き心地」への評価が高く、軽量性と実用性を兼ね備えていることがわかります。

また、家周りの1マイルからアウトドアレジャーシーンまで活躍するコアカラーと、アウトドアからインスピレーションを得たカラーの4色で展開されています。

まとめ

過去価格：6,200円

現在の価格：4056円［35%OFF］

これからの季節、自宅やキャンプ、近所への買い物など、様々なシーンで活躍してくれること間違いなしのCARAVAN MOC MULE。

ぜひこの機会にチェックしてみてください。

