【35％オフ】Surface Pro（第11世代）Snapdragon X Plus搭載モデルが15万5868円に

Snapdragon搭載のSurface Pro（第11世代）がお得！

13インチ液晶を搭載するSurfaceシリーズの上位モデル「Surface Pro（第11世代）13インチ Snapdragon X Plus」が、Amazonで割引販売中です。

16GBメモリ、512GB SSD搭載で、ディスプレイは2880×1920ピクセル(267 PPI)の13インチ。プロセッサーはSnapdragon X Plusで、NPUがQualcomm Hexagonというパワフルな製品です。

Amazonでは参考価格24万0680円のところ、現在なら35%引きの15万5868円で販売中（デューンのZHY-00046）。

これらの価格の販売元はマイクロソフト公式ストアではありませんが、Amazon上の表記ではどれも「新品」なので問題はないはず。

まとめ：24万円のSurface Proが15万円台に！

参考価格が24万円するSurface Proが、35%引きの15万5868円で買えます。原稿執筆時の在庫数は4点ですが、これまでも在庫数は頻繁に上下してきました。そのため、今後も在庫数が回復する可能性も高いですが、いつ回復するかは不明です。気になる方は、今買っておく事をお勧めします！