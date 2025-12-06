早くも割引！2025夏モデルAIレッツノートが26万円台に値下がり【11％オフ】

パナソニックのレッツノート（2025夏モデル）が、早くもセール価格で登場しました

【Amazonセール】パナソニック ノートPC 「レッツノート CF-FC6ADTCR」登場！

パナソニックのノートパソコン「レッツノート CF-FC6ADTCR」が、Amazonセールに登場しました。

このモデルは、Core Ultra 5 225U、メモリ16GB、SSD512GBを搭載し、OSにWindows 11 Proを採用しています。AI専用エンジン「NPU」を搭載したインテルCore Ultraプロセッサーを備えたCopilotキー搭載AI PCであり、AI体験を加速します。大容量データを迅速かつ効率的に処理したい方に最適です。

ただいまセール中につき、参考価格299,970円の商品が、11％オフの266,263円で購入可能です。この機会にぜひチェックしてみてください！

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB

【ストレージ】SSD 512GB

【OS】Windows 11 Pro

【ディスプレイ】14.0型／WUXGA（1920x1200ドット）

【グラフィック】Intel Graphics（一体型）

【本体重量】約1.04kg

【駆動時間】約11.5時間（動画再生時）／約26.1時間 （アイドル時）

【通信】Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a／b／n／ac／ax（6GHz帯含む）準拠、Bluetooth

【特徴】Copilotキー搭載AI PC、Type-C給電対応、バッテリー交換可能な新脱着構造（ネジ式）、COMFORTALK（コンフォトーク）

お買い得価格で手に入る！

これからの働き方を見据えた処理能力を備えた2025年夏モデルが早くもセール対象に。ぜひこの機会にお買い求めください。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。