早くも割引！2025夏モデルAIレッツノートが26万円台に値下がり【11％オフ】
2025年12月06日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】パナソニック ノートPC 「レッツノート CF-FC6ADTCR」登場！
パナソニックのノートパソコン「レッツノート CF-FC6ADTCR」が、Amazonセールに登場しました。
このモデルは、Core Ultra 5 225U、メモリ16GB、SSD512GBを搭載し、OSにWindows 11 Proを採用しています。AI専用エンジン「NPU」を搭載したインテルCore Ultraプロセッサーを備えたCopilotキー搭載AI PCであり、AI体験を加速します。大容量データを迅速かつ効率的に処理したい方に最適です。
ただいまセール中につき、参考価格299,970円の商品が、11％オフの266,263円で購入可能です。この機会にぜひチェックしてみてください！
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 225U
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 512GB
【OS】Windows 11 Pro
【ディスプレイ】14.0型／WUXGA（1920x1200ドット）
【グラフィック】Intel Graphics（一体型）
【本体重量】約1.04kg
【駆動時間】約11.5時間（動画再生時）／約26.1時間 （アイドル時）
【通信】Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a／b／n／ac／ax（6GHz帯含む）準拠、Bluetooth
【特徴】Copilotキー搭載AI PC、Type-C給電対応、バッテリー交換可能な新脱着構造（ネジ式）、COMFORTALK（コンフォトーク）
お買い得価格で手に入る！
これからの働き方を見据えた処理能力を備えた2025年夏モデルが早くもセール対象に。ぜひこの機会にお買い求めください。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
