Amazonセール情報大紹介！ 第538回

これ、売り切れる前に見て！ゴールドPS5「Ghost of Yotei」がセール中

2025年12月06日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】PlayStation5 Ghost of Yotei ゴールドリミテッドエディション（CFIJ-10029） 登場！

　PlayStation 5の「Ghost of Yotei」ゴールドリミテッドエディション（PS5本体とゲーム本編ダウンロード版のセット）が、Amazonタイムセールに登場しました。

　この商品の最大の魅力は、PS5本体が「Ghost of Yotei」の限定ゴールドカラーデザインになっている点です。本体とDualSense ワイヤレスコントローラーに特別デザインが施されており、ユーザーレビューでも好評を集めています。

　さらに、PS5用ソフトウェア「Ghost of Yotei」ゲーム本編ダウンロード版がセットに。高い評価を得た「Ghost of Tsushima」から約300年後の蝦夷地を舞台に、復讐に燃える武芸者の新たな物語を、限定デザイン本体で同時に楽しむことができます。

アマゾンでPlayStation5 Ghost of Yotei ゴールド リミテッドエディション（CFIJ-10029）を入手

限定同梱版がお買い得価格で手に入る！

　限定モデルと新作タイトルのセットが、ただいまセール中につき、参考価格79,073円のところ、9％オフの71,980円というお得な価格で手に入れられます。

　特別デザインPS5本体と話題の新作ゲームがセットになったこの豪華同梱版を手に入れて、新たなゲーム体験を始めませんか？　この機会をお見逃しなく！

アマゾンでPlayStation5 Ghost of Yotei ゴールドリミテッドエディション（CFIJ-10029）を入手

