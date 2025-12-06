Amazonセール情報大紹介！ 第538回
これ、売り切れる前に見て！ゴールドPS5「Ghost of Yotei」がセール中
2025年12月06日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】PlayStation5 Ghost of Yotei ゴールドリミテッドエディション（CFIJ-10029） 登場！
PlayStation 5の「Ghost of Yotei」ゴールドリミテッドエディション（PS5本体とゲーム本編ダウンロード版のセット）が、Amazonタイムセールに登場しました。
この商品の最大の魅力は、PS5本体が「Ghost of Yotei」の限定ゴールドカラーデザインになっている点です。本体とDualSense ワイヤレスコントローラーに特別デザインが施されており、ユーザーレビューでも好評を集めています。
さらに、PS5用ソフトウェア「Ghost of Yotei」ゲーム本編ダウンロード版がセットに。高い評価を得た「Ghost of Tsushima」から約300年後の蝦夷地を舞台に、復讐に燃える武芸者の新たな物語を、限定デザイン本体で同時に楽しむことができます。
限定同梱版がお買い得価格で手に入る！
限定モデルと新作タイトルのセットが、ただいまセール中につき、参考価格79,073円のところ、9％オフの71,980円というお得な価格で手に入れられます。
特別デザインPS5本体と話題の新作ゲームがセットになったこの豪華同梱版を手に入れて、新たなゲーム体験を始めませんか？ この機会をお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第540回
トピックスちょい使いにちょうどいい！整備済み品のLIFEBOOK U9310がセールで買いやすい！
-
第536回
トピックスミニな長財布!? ポケットに収まる小さい長財布「TIDY2.0」がセール特価
-
第535回
トピックス25%オフ！ サムソナイトの超軽量・拡張型ビジネスバックパックがお買い得！
-
第534回
トピックス薄型＆軽量なのにRTX 5060搭載！ どこでも快適ゲーミング「ASUS Gaming V16」
-
第533回
トピックス1台3役！ ケーブル内蔵のAnkerハイブリッド充電器が19%オフ！
-
第532回
トピックス毎日使うPCこそコスパ重視！ ASUS Vivobook 15がセール中【在庫限り】
-
第532回
トピックス【山登り初心者必見】春夏秋3シーズン使えるザ・ノース・フェイス「Creston Hike WP」が27%オフ！登山デビューに◎
-
第531回
トピックス【8ポートで2,085円！】スイッチングハブ「TL-SG108」がAmazonで値引き販売中！
-
第531回
トピックスニューバランスの厚底でスタイルアップ！ウィメンズモデル「574+」が36%オフ！
-
第529回
トピックスSamsonite（サムソナイト）の軽量スーツケースがセール価格に【長期旅行に最適】
- この連載の一覧へ