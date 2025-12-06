これ、売り切れる前に見て！ゴールドPS5「Ghost of Yotei」がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】PlayStation5 Ghost of Yotei ゴールドリミテッドエディション（CFIJ-10029） 登場！

PlayStation 5の「Ghost of Yotei」ゴールドリミテッドエディション（PS5本体とゲーム本編ダウンロード版のセット）が、Amazonタイムセールに登場しました。

この商品の最大の魅力は、PS5本体が「Ghost of Yotei」の限定ゴールドカラーデザインになっている点です。本体とDualSense ワイヤレスコントローラーに特別デザインが施されており、ユーザーレビューでも好評を集めています。

さらに、PS5用ソフトウェア「Ghost of Yotei」ゲーム本編ダウンロード版がセットに。高い評価を得た「Ghost of Tsushima」から約300年後の蝦夷地を舞台に、復讐に燃える武芸者の新たな物語を、限定デザイン本体で同時に楽しむことができます。

限定同梱版がお買い得価格で手に入る！

限定モデルと新作タイトルのセットが、ただいまセール中につき、参考価格79,073円のところ、9％オフの71,980円というお得な価格で手に入れられます。

特別デザインPS5本体と話題の新作ゲームがセットになったこの豪華同梱版を手に入れて、新たなゲーム体験を始めませんか？ この機会をお見逃しなく！