【残り2台？】Core 7 150U：32GBメモリのDell 16型ノートがAmazonセール中！／11%引き

【Amazonタイムセール】Dell 16 ノートパソコン DC16251（Core 7／32GB／1TB／Office搭載モデル）登場！

高性能ノートPC「Dell 16 DC16251」が、ただいまAmazonタイムセール中です。12月6日8時現在、残りは２点（補充される可能性はあります）。

Core 7 150Uプロセッサー、32GBメモリと1TBものSSDを搭載し、大画面で作業効率もエンタメ体験も格段に向上。Office 2024と充実のサポート付きで、安心して長く使えます。

セール中につき、参考価格189,800円の商品が、11％オフの169,800円で購入可能です。在庫が少なくなっているようなので、この機会をお見逃しなく！

このPCが選ばれる3つのポイント

① Core 7×32GBメモリで圧倒的な作業性能

インテルCore 7と大容量32GB DDR5メモリにより、文書作成や表計算、Web会議、画像編集もスムーズに。Office Home＆Business 2024搭載で、購入後すぐに仕事に活用できるでしょう。

② 安心の長期設計＆サポート

セキュリティチップ、くさび型ロックスロット、Dell BIOS搭載で長期使用に対応。さらに、1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービス（HDD返却不要）が付属し、万が一の故障も安心です。

③ 16:10大画面＆快適入力機能

16インチワイド画面で作業領域が広く、視覚体験も快適。テンキーパッド付きフルサイズバックライトキーボードと指紋認証リーダーを備え、操作性も抜群です。

お買い得価格で手に入る！

仕事も趣味も快適にこなせるDell 16 DC16251は、出張や自宅作業などあらゆるシーンで活躍するはず。数量限定のAmazonセール中にぜひ手に入れてください。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。