Amazonセール情報大紹介！ 第544回
36%オフ！MSI 1000W電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5」が2万円で買える
2025年12月06日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】MSI PC電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5」（1000W）登場！
MSIのPC電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5」（1000W）が、Amazonセールに登場！
参考価格30,979円のところ、36％オフの19,973円で購入可能です。
MSI PC電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5」（1000Wモデル）の特徴
① 1000W・ATX 3.1／PCIe 5.1対応
1000Wの大容量出力に加え、ATX 3.1規格およびPCIe 5.1規格に対応。ハイエンド構成にも対応可能です。
② 80PLUS GOLD認証＆高効率設計
80PLUS GOLD認証を取得しており、電力変換効率が高く、静音設計で安定した動作を実現します。
③ フルプラグイン＋コンパクト筐体
フルモジュラー設計（必要なケーブルだけ接続）に加え、筐体サイズは150×150×86mmのコンパクト構造。ケース内のケーブル整理もしやすい仕様です。
お買い得価格で手に入る！
ハイエンド構成や長時間稼働にも安心な電源を手に入れてみてはいかがでしょうか。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
