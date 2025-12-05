Amazonセール情報大紹介！ 第522回
【残り５台？】Core 7 150U：32GBメモリのDell 16型ノートがAmazonセール中！／11%引き
2025年12月05日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Dell 16 ノートパソコン DC16251（Core 7／32GB／1TB／Office搭載モデル）登場！
高性能ノートPC「Dell 16 DC16251」が、ただいまAmazonタイムセール中です。12月5日16時半現在、残りは5点（補充される可能性はあります）。
Core 7 150Uプロセッサー、32GBメモリと1TBものSSDを搭載し、大画面で作業効率もエンタメ体験も格段に向上。Office 2024と充実のサポート付きで、安心して長く使えます。
セール中につき、参考価格189,800円の商品が、11％オフの169,800円で購入可能です。在庫が少なくなっているようなので、この機会をお見逃しなく！
このPCが選ばれる3つのポイント
① Core 7×32GBメモリで圧倒的な作業性能
インテルCore 7と大容量32GB DDR5メモリにより、文書作成や表計算、Web会議、画像編集もスムーズに。Office Home＆Business 2024搭載で、購入後すぐに仕事に活用できるでしょう。
② 安心の長期設計＆サポート
セキュリティチップ、くさび型ロックスロット、Dell BIOS搭載で長期使用に対応。さらに、1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービス（HDD返却不要）が付属し、万が一の故障も安心です。
③ 16:10大画面＆快適入力機能
16インチワイド画面で作業領域が広く、視覚体験も快適。テンキーパッド付きフルサイズバックライトキーボードと指紋認証リーダーを備え、操作性も抜群です。
お買い得価格で手に入る！
仕事も趣味も快適にこなせるDell 16 DC16251は、出張や自宅作業などあらゆるシーンで活躍するはず。数量限定のAmazonセール中にぜひ手に入れてください。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
