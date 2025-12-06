Amazonセール情報大紹介！ 第543回
セール中！16インチ大画面×軽量1.88kgのASUS Vivobookをお得にゲット
2025年12月06日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン Vivobook 16 X1605VA 16インチ 登場！
ASUSの大画面ノートPC「Vivobook 16 X1605VA」が、Amazonタイムセールに登場です。
16.0型ワイドディスプレイと、購入後すぐに使えるMicrosoft Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）が標準搭載。ビジネス・学習・普段使いにぴったりの1台です。
セール中につき、参考価格129,800円の商品が、15％オフの109,800円で購入可能です。
ASUS ノートパソコン Vivobook 16 X1605VA 16インチの特徴
① パワーと使いやすさを両立
Core i5‑13420Hとメモリ16GB、SSD 512GBの構成で、複数アプリを同時に使っても快適。資料作成や動画視聴など何でもこなせます。
② 使いやすい大画面ディスプレイと拡張性
16インチ (1920×1200) のワイド液晶は文書作成や資料閲覧、Webブラウズが見やすく、作業効率アップ。USB-CやHDMI、複数USBポートなど入力／出力も充実しており、外部ディスプレイや周辺機器との接続も自由です。
③ 軽量・携帯性
本体重量は約1.88kgとノートPCとしては軽め。移動先やカフェでの作業にも使いやすく、Wi‑Fi 6E対応や指紋認証など最新機能も搭載しています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（60Hz）
【本体サイズ】幅358.7mm×奥行き249.5mm×高さ19.9～20.35mm 約1.88kg
【バッテリー駆動】約4.9時間（動画再生時）/ 約7.9時間（アイドル時）
【消費電力】最大約65W
【CPU】インテル Core i5-13420H プロセッサー
【メモリ】16GB DDR4-3200
【スロット】SODIMMスロット×1（空き×0） + オンボードメモリ8GB
【グラフィックス】インテル UHD グラフィックス （CPU内蔵）
【ストレージ】512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【Office】Microsoft 365 Basic (1年間使用権) + Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）
お得な価格で手に入れるチャンス！
大画面、Office、高性能CPUが揃ったVivobook 16が、セール期間中は約2万円引きの特価。ビジネス用にも学習用にもおすすめの1台です。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
