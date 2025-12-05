【山登り初心者必見】春夏秋3シーズン使えるザ・ノース・フェイス「Creston Hike WP」が27%オフ！登山デビューに◎

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ザ・ノース・フェイスのCreston Hike WPが27%オフ！

山登りやハイキングに興味はあるけれど、どんな靴を選べばいいか分からない...。

そんな登山ビギナーの方におすすめできるザ・ノース・フェイスのCreston Hike WPが27%オフの13,707円で、Amazonタイムセールに登場！

Creston Hike WPは、春夏秋の3シーズン、低山ハイキングや日帰り登山に求められる機能性をバランス良く備えており、初めての登山靴としても理想的なモデルです。この機会にチェックしてみましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Creston Hike WPの特徴

Creston Hike WPは、アッパー素材に100%リサイクル素材の「CORDURA ECO」を採用し、環境配慮・耐久性・軽量性を兼ね備えています。

さらに、ザ・ノース・フェイス独自の防水透湿メンブレン「HydroSeal」を搭載し、雨の侵入を防ぎながらムレを逃がす仕様。長時間歩いても快適さを保てます。

かかと周りをしっかり支える「CRADLEヒールテクノロジー」は、着地の衝撃を吸収して横ブレを軽減。剛性の高いミッドフットシャンクプレートとの組み合わせで、安定した歩行をサポートします。

つま先にはゆとりのあるラストを採用し、足先を保護しつつ、地面を掴むような自然なグリップ感を実現。

アウトソールには、ドライからウェットなコンディションまで高いグリップ力で対応できる「Vibram XS-Trekラバー」を採用。

フィット感と安定性が高く、様々な路面状況に対応し、初めての登山靴としても履きやすい一足となっています。

まとめ

参考価格：18,900円

現在の価格：13,707円［27%OFF］

低山ハイキングから縦走トレッキングまで幅広く使えるザ・ノース・フェイスのCreston Hike WP。

これから登山に挑戦したい方は、この機会にぜひチェックしてみてください。

