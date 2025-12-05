【15%オフ】ザ・ノース・フェイスの「ヌプシ ローファー」で秋冬の足元をしっかり防寒！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ザ・ノース・フェイスのヌプシ ローファーが15%オフ！

ザ・ノース・フェイスの「ヌプシ」シリーズは、寒い地にも対応する高い保温性で、ダウンジャケットやブーティが冬の定番として親しまれています。

その高い機能性を、カジュアルかつスタイリッシュなローファー型に落とし込んだヌプシ ローファーが15%オフの16,084円で、Amazonタイムセールに登場！

アウトドアフィールドから街中のデイリーユースまで、幅広いシーンで活躍します。この機会にぜひチェックしてみましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

保温性と軽量性を両立した高機能設計

ヌプシ ローファーは中わたに「THERMOBALL ECOインサレーション」を封入し、濡れても保温性をキープする設計で、寒い季節でも足元は常に快適です。

圧縮成型されたEVAミッドソールが、軽さと高いクッション性を提供。長時間の歩行も快適にサポートします。

また、乾いた路面から濡れた路面まで、様々な環境で高いグリップ力を発揮するラバーアウトソールを採用しており、滑りやすい日も安心です。

さらにアッパー部分に環境に配慮したリサイクルポリエステルを使用し、サステナビリティと機能性も両立されています。

フィット感を調整できるエラスティックコード

機能性だけでなく、ローファーとしての履きやすさも追求されています。

履き口まわりに採用されたエラスティックコードにより、甲部分のフィット感を簡単に調整が可能です。

しっかりと足にフィットさせられるため、歩きやすく、脱げにくいデザインになっています。

まとめ

参考価格：19,000円

現在の価格：16,084円［15%OFF］

機能とデザインを兼ね備えたヌプシ ローファー。

寒い季節の通勤、通学、休日のお出かけなど、さまざまなシーンで活躍すること間違いなしです。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。