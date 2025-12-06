Amazonセール情報大紹介！ 第541回
もう聞き返さない！次世代型スピーカーフォン「Jabra Speak2 55」が22％オフで買える
2025年12月06日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】次世代型スピーカーフォン「Jabra Speak2 55」登場！
ハイブリッドワークに最適化された、Jabra（ジャブラ）の次世代スピーカーフォン「Jabra Speak2 55」が、Amazonセールに登場！
オンライン会議で「相手の声が聞こえづらい」「雑音が気になる」「接続が手間」といった悩みを抱えていた人にぴったり。どこでも安定して使えるクリアな音声品質が魅力です。
現在セール中につき、参考価格22,727円の商品が、22％オフの17,622円で購入可能です。
次世代型スピーカーフォン「Jabra Speak2 55」の特徴
① フルデュプレックス × 4マイクで自然な会話
同時に話しても声が途切れないフルデュプレックス方式を採用。さらに4つのビームフォーミングマイクが周囲の雑音を抑え、声だけをしっかり拾います。
② 50mmフルレンジスピーカーでクリアな音質
50mmフルレンジスピーカーとワイドバンドオーディオに対応し、オンライン会議でも聞き取りやすい音声で会話できます。
③ 有線／Bluetoothに対応し、どこでも使いやすい
USB-C／USB-Aでの有線接続に加え、Bluetoothでも利用可能。コンパクトで持ち運びやすく、自宅・オフィス・出張先と幅広く活躍します。
お買い得価格で手に入る！
この一台を導入すると、オンライン会議がより快適になります。ぜひ一段上の快適なテレワーク／リモート会議体験をスタートしてみてください。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
