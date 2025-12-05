このページの本文へ

1台3役！ ケーブル内蔵のAnkerハイブリッド充電器が19%オフ！

2025年12月05日 14時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Anker Power Bank（10000mAh,Fusion,Built-In USB-Cケーブル）登場！

　モバイルバッテリー、USB急速充電器、USB-Cケーブルの1台3役をこなすハイブリッドモデル「Anker Power Bank」が、Amazonタイムセールに登場！

　3つの機能を1つに集約したオールインワン設計で、出先でもスマホやタブレット、ノートPCをサッと充電できるので、普段使いはもちろん、出張・旅行や外出先でも安心の1台です。

　ただいまセール中につき、参考価格7,990円の商品が、19％オフの6,490円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！

アマゾンでAnker Power Bank（10000mAh,Fusion,Built-In USB-Cケーブル）を入手

Anker Power Bank（10000mAh,Fusion,Built-In USB-Cケーブル）3つの特徴

① 最大30W出力

　最大30W出力に対応。スマホだけでなく、タブレットやMacBook Airなどの充電にも使えるパワーがあり、「出先での充電切れ」をしっかり防いでくれます。

② コンセント一体型設計

　折りたたみ式のACプラグを本体に内蔵しており、コンセントに直接挿すだけで充電スタート。しかも、スマホなどを充電している間にモバイルバッテリー本体も同時にチャージできるので、「いざ使おうと思ったらバッテリー切れ」の心配もなし。

③ コンパクトで軽量。日常持ちにも最適

　コンパクトサイズながら10000mAhの大容量を搭載しており、iPhone 17を約2回、Galaxy S24を約2回充電することができます。

お買い得価格で手に入る！

　19%オフで手に入るこの「1台3役ハイブリッド充電器」は、旅行、出張、日常使い、そして非常時の備えにも最適です。数量限定のため、ぜひこの機会をお見逃しなく！

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでAnker Power Bank（10000mAh,Fusion,Built-In USB-Cケーブル）を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン