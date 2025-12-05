このページの本文へ

毎日使うPCこそコスパ重視！ ASUS Vivobook 15がセール中【在庫限り】

2025年12月05日 13時45分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】ASUS ノートPC「Vivobook 15 X1502VA」登場！

　高いコストパフォーマンスと機能性で人気のASUSノートPC「Vivobook 15 X1502VA」（Core i5／メモリ16GBモデル）が、Amazonセールに登場！

　Core i5-13420H、16GBメモリ、512GB NVMe SSD、Windows 11 Homeを搭載し、日常的な作業、オフィスワーク、ネット閲覧など幅広く快適に対応します。

　セール中につき、参考価格99,800円の商品が、5％オフの94,848円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！

アマゾンでASUS ノートPC「Vivobook 15 X1502VA」を入手

ASUS ノートPC「Vivobook 15 X1502VA」3つの特徴

① 十分なスペックで日常使いにおすすめ

　Core i5-13420H＋16GBメモリ＋512GB NVMe SSDの組み合わせで、ブラウジング、動画視聴、資料作成などはサクサク。

② 大画面15.6インチ＋ノングレア液晶で見やすく目に優しい

　15.6インチのワイドディスプレイは、複数ウィンドウの作業や動画鑑賞、資料チェックなどに最適。ノングレア液晶なので長時間の作業でも目への負担が少なく、ライトユーザーからビジネス用途まで幅広く使えます。

③ 接続端子・通信機能も充実、拡張性あり

　USB-C、USB-A、HDMI、Wi-Fi 6E など、多彩なポートと最新通信規格に対応。モニター接続、プレゼン、外部デバイス接続などもスムーズで、1台で家でも外でも使える万能ノートとして使えます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット​

【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア、1,920×1,080ドット（60Hz）​

【バッテリー駆動】約3.9時間（動画再生時）／約8.9時間（アイドル時）

【CPU】インテル Core i5-13420H プロセッサー

【メモリ】16GB DDR4-3200

【スロット】SODIMMスロット×1 (空き×0) + オンボードメモリ8GB

【グラフィックス】インテル UHD グラフィックス（CPU内蔵）

【ストレージ】512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）

お買い得価格で手に入る！

　ゲームも作業も快適にこなしたいという方におすすめの1台です。この機会をお見逃しなく！

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでASUS ノートPC「Vivobook 15 X1502VA」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン