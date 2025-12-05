ミニな長財布!? ポケットに収まる小さい長財布「TIDY2.0」がセール特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】小さい長財布「TIDY2.0」登場！

人気の整理整頓革財布「TIDY」シリーズから、ポケットに収まる長財布「TIDY2.0」が、Amazonセールに登場！

薄さ1.8cmで紙幣20枚、コイン20枚、カード15枚を整理収納。コンパクトなのに驚きの収納力で、一万円札も折らずに収納できます。ふだん使いにも、ちょっとしたお出かけ用にも、スマートかつスタイリッシュに持てる“使える財布”として非常に魅力的です。

ただいまセール中につき、参考価格15,555円の商品が、20％オフの12,444円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！

小さい長財布「TIDY2.0」の特徴

① 小さくても大容量！整理整頓しやすい設計

「長財布の最小を目指す」コンパクトなサイズ（厚み1.8cm）でありながら、小銭・紙幣・カードを無理なく収められる設計で、ポケットや小さなカバンにも収まりやすく、持ち運びに優れます。

② 上質な栃木レザーで高級感と耐久性

天然革「栃木レザー」を使用。美しい質感と丈夫さが特徴で、長く使っても型崩れしにくく、経年変化も楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

コンパクトで持ち歩きやすく、日常使いからフォーマルまで幅広く使えるため、一つ持っておくと非常に便利です。20%オフのこの機会に、日本製の本革財布で、使うほどに愛着が増す「育てる楽しみ」を体験しませんか？

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。