薄型＆軽量なのにRTX 5060搭載！ どこでも快適ゲーミング「ASUS Gaming V16」

【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「Gaming V16 V3607VM」登場！

ASUSのゲーミングノートPC「Gaming V16 V3607VM」が、Amazonタイムセールに05登場！

インテルCore 7プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUという高性能なパーツを搭載しながらも、薄さ18mm、重さ約1.95kgという高い携帯性を実現したモデルです。

ただいまセール中につき、参考価格209,800円の商品が、10％オフの189,800円で購入可能です。この機会にぜひチェックしてみてください！

ASUS ゲーミングノートPC「Gaming V16 V3607VM」の特徴

① 高い処理性能とグラフィック能力

Intelの高性能CPUとNVIDIAのRTX 5060を組み合わせることで、最新ゲームも高設定で快適にプレイ可能。動画編集や3Dレンダリングなど重めの作業でも、余裕をもって対応できます。

② 没入感を高める大画面ディスプレイと高速動作

視認性に優れた16型の大画面ディスプレイを搭載。144Hzの高リフレッシュレートに対応しているため、動きの速いゲームでも滑らかな映像表示を実現し、快適な操作性をサポートします。映像編集やマルチウィンドウでの作業にも便利です。

③ 快適な操作性を実現する大型タッチパッド

従来モデルより40%大型化したタッチパッドは、ジェスチャー操作での明るさやボリューム調整も可能で、操作性が向上しています。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット​

【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア、1,920×1,200ドット（144Hz） ​

【本体サイズ】幅357.0mm×奥行き250.7mm×高さ18.0～22.0mm 約1.95kg

【バッテリー駆動】約8.4時間（動画再生時）／約16.4時間（アイドル時）

【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H0

【メモリ】32GB DDR5-5600

【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大70W）

【ストレージ】512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）

お買い得価格で手に入る！

高性能、薄型、軽量、長時間バッテリーという魅力をもったゲーミングノートPCを、10%オフで手に入れ、場所を選ばない新しいゲーミング＆クリエイティブライフをスタートしませんか？