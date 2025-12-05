Amazonセール情報大紹介！ 第534回
薄型＆軽量なのにRTX 5060搭載！ どこでも快適ゲーミング「ASUS Gaming V16」
2025年12月05日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「Gaming V16 V3607VM」登場！
ASUSのゲーミングノートPC「Gaming V16 V3607VM」が、Amazonタイムセールに05登場！
インテルCore 7プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUという高性能なパーツを搭載しながらも、薄さ18mm、重さ約1.95kgという高い携帯性を実現したモデルです。
ただいまセール中につき、参考価格209,800円の商品が、10％オフの189,800円で購入可能です。この機会にぜひチェックしてみてください！
ASUS ゲーミングノートPC「Gaming V16 V3607VM」の特徴
① 高い処理性能とグラフィック能力
Intelの高性能CPUとNVIDIAのRTX 5060を組み合わせることで、最新ゲームも高設定で快適にプレイ可能。動画編集や3Dレンダリングなど重めの作業でも、余裕をもって対応できます。
② 没入感を高める大画面ディスプレイと高速動作
視認性に優れた16型の大画面ディスプレイを搭載。144Hzの高リフレッシュレートに対応しているため、動きの速いゲームでも滑らかな映像表示を実現し、快適な操作性をサポートします。映像編集やマルチウィンドウでの作業にも便利です。
③ 快適な操作性を実現する大型タッチパッド
従来モデルより40%大型化したタッチパッドは、ジェスチャー操作での明るさやボリューム調整も可能で、操作性が向上しています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア、1,920×1,200ドット（144Hz）
【本体サイズ】幅357.0mm×奥行き250.7mm×高さ18.0～22.0mm 約1.95kg
【バッテリー駆動】約8.4時間（動画再生時）／約16.4時間（アイドル時）
【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H0
【メモリ】32GB DDR5-5600
【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大70W）
【ストレージ】512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）
お買い得価格で手に入る！
高性能、薄型、軽量、長時間バッテリーという魅力をもったゲーミングノートPCを、10%オフで手に入れ、場所を選ばない新しいゲーミング＆クリエイティブライフをスタートしませんか？
