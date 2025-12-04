Amazonセール情報大紹介！ 第531回
ニューバランスの厚底でスタイルアップ！ウィメンズモデル「574+」が36%オフ！
2025年12月04日 15時00分更新
ニューバランスの厚底ウィメンズモデル「574+」が36%オフ！
80年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを引き継ぎ誕生した「574」の厚底ウィメンズモデル「574+」が36%オフの8,990円で、Amazonタイムセールに登場！
カジュアルでもガーリーでも幅広く合わせやすいデザインや色味が魅力なので、この機会にぜひチェックしてみましょう。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスの574+の特徴
ニューバランスの574+は、80年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを引き継いだ500番台の系譜にあたるアイコニックモデル「574」を、インパクトある厚底のチャンキースタイルにアレンジしたモデルです。
スエードとメッシュのコンビネーションアッパーに、厚みのあるミッドソールにはギザギザ形状のレトロなシャークソールを搭載しています。
また、通年履けるウェアラブルカラーを展開しており、服の合わせやすさが口コミでも好評です。
さらに、厚みのあるソールにより、スタイルが良く見えると高評価の声が多く見られます。
まとめ
参考価格：13,970円
現在の価格：8,990円［36%OFF］
ファッションに馴染みながらスタイルアップも叶うと口コミでも好評なニューバランスの574+。
この機会にぜひチェックしてみてください。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
