このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第531回

ニューバランスの厚底でスタイルアップ！ウィメンズモデル「574+」が36%オフ！

2025年12月04日 15時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンで ニューバランスの574+を入手

ニューバランスの厚底ウィメンズモデル「574+」が36%オフ！

　80年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを引き継ぎ誕生した「574」の厚底ウィメンズモデル「574+」が36%オフの8,990円で、Amazonタイムセールに登場！

　カジュアルでもガーリーでも幅広く合わせやすいデザインや色味が魅力なので、この機会にぜひチェックしてみましょう。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスの574+の特徴

　ニューバランスの574+は、80年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを引き継いだ500番台の系譜にあたるアイコニックモデル「574」を、インパクトある厚底のチャンキースタイルにアレンジしたモデルです。

　スエードとメッシュのコンビネーションアッパーに、厚みのあるミッドソールにはギザギザ形状のレトロなシャークソールを搭載しています。

　また、通年履けるウェアラブルカラーを展開しており、服の合わせやすさが口コミでも好評です。

　さらに、厚みのあるソールにより、スタイルが良く見えると高評価の声が多く見られます。

まとめ

参考価格：13,970円

現在の価格：8,990円［36%OFF］

　ファッションに馴染みながらスタイルアップも叶うと口コミでも好評なニューバランスの574+

　この機会にぜひチェックしてみてください。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アマゾンで ニューバランスの574+を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン