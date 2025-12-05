13インチPCも◎！ザ・ノース・フェイスの「自立する」ガジェット収納トートバッグ！【7%オフ！限定435個】
2025年12月05日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ザ・ノース・フェイスのGEOFACE BOX TOTEが7%オフ！
電子機器やガジェット収納に便利なザ・ノース・フェイスの「GEOFACE BOX TOTE（ジオフェイスボックス トート）」が7%オフの8,041円で、Amazonタイムセールに登場！
13インチまでのノート型PCやA4サイズの書類の収納が可能で、仕事や学校での使用に便利です。この機会にチェックしてみましょう。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ザ・ノース・フェイスのGEOFACE BOX TOTEの特徴
GEOFACE BOX TOTEは、デジタルデバイスとその周辺機器の安全な持ち運びが考えられたトートバッグです
クッション性を持たせたオープンジッパーのメインコンパートメントは、13インチまでのノート型PCやA4サイズの書類の収納が可能です。
さらに、内部のメッシュポケットは、電子機器やその周辺アクセサリーの収納に便利です
また、ファスナーを開ければボックスのように自立するため、机の横や車の助手席など、どこでも荷物を取り出しやすい状態でキープできます。
製品の詳細
・サイズ：H21×W29.5×D15cm
・容量：7L（9L）
・重量：約200g
・特徴：13インチまでのノート型PCやA4サイズの書類の収納が可能
まとめ
参考価格：8,600円
現在の価格：8,041円［7%OFF］
デジタルデバイスの安全な持ち運びと、作業効率を向上させる自立機能を兼ね備えたGEOFACE BOX TOTE。
社内移動や出張先、学校など、デジタル機器とともに移動・作業する様々なシーンで活用したい方はこの機会にチェックしてみてください。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
