売れ筋モデルが値下げ中！ Jackery Explorer 100 Plus が“ちょうどいい電源”としておすすめ
2025年12月04日 13時15分更新
【Amazonタイムセール】Jackery Explorer 100 Plus 登場！
飛行機に持ち込み可能な高出力ポータブル電源「Jackery Explorer 100 Plus」が、Amazonタイムセールに登場！
モバイルバッテリー以上、一般的なポータブル電源未満というハイブリッドなポジションで、容量・出力・安全性・携帯性を高い次元でバランスさせた「万能型バッテリー」です。
セール中につき、参考価格15,900円の商品が、40％オフの9,540円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！
Jackery Explorer 100 Plusの優秀ポイント２選
① 長寿命で高い安全性を誇る「リン酸鉄リチウムイオン電池」
本製品は、長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。これにより、約2,000回の充放電サイクル後も工場出荷時の容量の80%以上を維持でき、長く安心して使用できます。また、6つの保護機能と耐火性、耐衝撃性を備えており、災害時の備えとしても信頼性が高いです。
② 約1.8時間でフル充電が完了する「高速充電」
モバイルバッテリー本体への充電スピードも高速です。最大100WのUSB-C入力に対応しているため、わずか約1.8時間で本体をフル充電できます。急な外出や充電を忘れてしまった際にも、短時間で満充電にできるため非常に便利です。また、別売りのソーラーパネル（最大100W）にも対応しており、電源のない場所や停電時でも電力を確保できます。
製品スペック
【電池容量】99.2Wh
【出力パワー】128W
【充電時間（PD100W）】1.8H
【充電時間（DC12V）】2.5H
【充電時間（太陽光）】100W／80W／40Wで2H／2.5H／5.5Hでフル充電
【入力】DC入力 11V-17.5V（動作電圧）／5A Max；18V-60V（動作電圧）／5A
【出力】USB-C1／C2 出力 : 100W Max
【サイズ・重量】126×86.5×87mm、0.96kg
お買い得価格で手に入る！
軽くて携帯しやすく、安全で長寿命、複数端末の同時充電にも対応。旅行・出張・アウトドア・防災など、さまざまな場面で活躍する万能アイテムです。
この高性能ポータブル電源を40%オフで手に入れ、ビジネス、旅行、アウトドア、そして万が一の備えを万全にしませんか？
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
