【本日14%引き！】Ryzen AI 9 HX 370＋32GBメモリのASUS Vivobook S 16が、Amazonタイムセールで

Ryzen AI 9 HX 370＋32GBメモリのASUS Vivobook S 16が、Amazonタイムセールで
2025年12月04日 09時30分更新
【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン Vivobook S 16 M5606WA登場！
ASUSのノートPC「Vivobook S 16 M5606WA」が、Amazonタイムセールに登場しました。
AMD Ryzen AI 9 HX 370プロセッサと3.2K有機ELディスプレイを搭載したモデルが、参考価格219,800円のところ、14％オフの189,800円というお買い得価格で手に入ります。
年末の買い替え候補として「どうせなら長く使える高性能ノートが欲しい」という人に刺さりそうなのが、この16型AI PC「Vivobook S 16 M5606WA」です。3.2K有機ELディスプレイとRyzen AI 9 HX 370を備えたハイスペック構成ながら、Amazonのタイムセール対象となっており、記事公開時点では参考価格からの割引価格で狙えるチャンスとなっています。
ASUS ノートパソコン Vivobook S 16 M5606WAの特徴
① Ryzen AI 9 HX 370によるハイパフォーマンス
AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24スレッド プロセッサを搭載。50 TOPSの専用AIエンジンを内蔵し、合計80 TOPSのハイパフォーマンスを実現。デュアルファン搭載の冷却機能で、高いパフォーマンスを維持します。
② 3.2K有機ELと高い携帯性
16.0型 OLED（有機EL）ディスプレイ（3,200×2,000ドット、120Hz）を搭載。約1.5kgの軽さと1.39cmの薄さで、フットワークを軽くする携帯性を実現しています。
③ 作業効率を高める便利機能
Wi-Fi 6E対応で高速かつ安定した通信が可能。さらに複数のUSBポートやHDMI出力を備え、外部モニターや周辺機器との接続もスムーズです。仕事やクリエイティブ作業をより効率的に進められます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【ディスプレイ】16.0型 OLED（有機EL）、グレア、3,200×2,000ドット（120Hz）
【バッテリー駆動】約14.7時間
【CPU】AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24スレッド プロセッサ
【NPU】AMD Ryzen AI（NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS）
【メモリ】32GB LPDDR5X-7500
【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）
【グラフィックス】AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵）
お買い得価格で手に入る！
16型の大画面と最新Ryzen AI 9 HX 370の組み合わせは、普段使いからクリエイティブ作業まで幅広い用途を1台でこなしたい人にぴったりです。レビューでは「画面がきれい」「軽くて持ち運びやすい」といったポジティブな声も多く、メインマシンの更新候補としても有望な1台と言えるでしょう。
なお、本記事で紹介している価格・セール情報は記事公開時点のものです。セールやキャンペーンは予告なく変更される場合があるため、実際の購入時には必ずAmazonの商品ページで最新の価格やポイント還元状況をご確認ください。
この機会に、お得な価格でASUSのAI PCをぜひご検討ください。
※価格はスタイルによって異なる場合があります。
