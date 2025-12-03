Amazonセール情報大紹介！ 第554回
【8ポートで2,085円！】スイッチングハブ「TL-SG108」がAmazonで値引き販売中！
2025年12月03日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」
参考価格3,599円→特価2,085円（42%OFF）
9月頃には2,790円から9%OFFの2,535円として販売されていたTP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」ですが、今回は元値（参考価格）が3,599円と設定が変わり、そこから42%引きという形になっています。とはいえ、現在の販売価格2,085円が、かつてより安い事に変わりなく、かなりお得な価格設定と言えるのではないでしょうか！
商品概要
世界中で支持されるネットワーク機器メーカーTP-Linkから、人気モデル 「TL-SG108」 が登場。
10/100/1000Mbps対応 のギガビットスイッチングハブで、家庭からオフィスまで幅広く活躍します。
・8ポート搭載：複数デバイスを安定接続
・金属筐体採用：耐久性に優れ長寿命
・プラグ＆プレイ：設定不要、接続するだけで即利用可能
TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」の主な特徴
・省エネ性能：TP-Link独自の「グリーンイーサネット技術」により、既存機種より電力消費を最大84%削減
・設置自由度：コンパクト設計でデスク設置にも壁掛けにも対応
・改良されたデザイン：LEDインジケーターを統一＆視認性アップ、筐体と外箱もリニューアル
・安心保証：購入者に嬉しい「永久無償保証」付き
タイムセール価格
・通常価格：3,599円
・セール特価：2,085円（42%OFF）
・発送：Amazonが担当、迅速＆安心配送
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第523回
トピックスゲームも通勤もこれで安心！ROG Cetra True Wireless SpeedNova ワイヤレスイヤホンで音も敵も逃さない
-
第522回
トピックス【残りわずか】32GBメモリ搭載 Dell 16インチPCがAmazonセール中！
-
第521回
トピックススマホにピタッ！ ケーブル不要「Anker 633 MagGo」バッテリーで外出先もラクラク充電【タイムセール】
-
第520回
トピックスChromebookって仕事だけ？ いやいや、これ1台で学習も動画も快適！ しかもセール中！
-
第520回
トピックス約4割引！ アディダスの防水トレッキングシューズがセール継続
-
第519回
トピックス【50％オフ】フランス発DELSEY TITANIUMスーツケースが半額！
-
第518回
トピックス【大幅値下げ】Jackery 2042Wh ポータブル電源が55％オフ、防災＆アウトドア必携
-
第517回
トピックス14インチOLED×32GBメモリ！ASUS Vivobook S 14がAmazonセールでお得に
-
第517回
トピックスコンバースの厚底「PLTS II Z HI」が45%オフ！軽くて歩きやすい人気モデルが6,900円
-
第516回
トピックス約4万円引き！ 480Hz OLED搭載 ソニーINZONE M10S 27インチモニターがタイムセール
- この連載の一覧へ